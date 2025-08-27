Как сохранить спелые бананы надолго: 100%-ный фокус удивит простотой

Полностью жёлтые плоды почти достигли зрелости и пригодны к употреблению сразу, но сохранить их в таком состоянии непросто.

Есть простой способ замедлить процесс порчи бананов

Плёнка создает барьер, помогая сохранить бананы свежими дольше

Созревание фруктов при комнатной температуре обычно занимает от одного до семи дней, однако точные сроки зависят от степени спелости бананов на момент покупки.

Полностью жёлтые плоды почти достигли полной зрелости и пригодны к употреблению сразу, но сохранить их в таком состоянии надолго бывает непросто, пишет Express.

По мнению специалистов по питанию, есть простой способ замедлить процесс порчи — обернуть черешки бананов пищевой плёнкой.

Бананы выделяют этилен — природный газ, ускоряющий процесс созревания. Он влияет на мягкость, аромат и цвет как самих бананов, так и находящихся рядом фруктов. Обертывание черешков помогает изолировать этилен и снижает его распространение, тем самым замедляя потемнение кожуры и продлевая свежесть.

Эксперты отмечают, что именно черешки — главный источник этилена. Плёнка создает барьер, удерживающий газ, и тем самым помогает сохранить бананы свежими дольше. Для обмотки можно использовать не только пищевую плёнку, но и вощёную ткань или фольгу, закрепив материал, например, резинкой.

Также рекомендуется держать бананы отдельно от других фруктов, особенно таких, как яблоки, груши и маракуйя — они чувствительны к этилену и могут быстрее созревать и портиться. Цитрусовые, например апельсины и лимоны, менее подвержены влиянию этого газа.

Дополнительно продлить срок хранения поможет банановый держатель — подвешивание плодов предотвращает повреждения и снижает риск образования тёмных пятен на кожуре.

Как есть банан по этикету

Банан необязательно очищать руками. Вместо этого, как советует эксперт, его удобнее есть, аккуратно разрезая на тарелке с помощью ножа и вилки — в отличие от привычного "обезьяньего" способа.

Для начала отрежьте один край банана, затем — противоположный. После этого, повернув нож боком, аккуратно надрежьте кожуру вдоль и снимите её. Затем можно есть фрукт кусочками — культурно и без липких рук.

