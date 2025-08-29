Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

Если не придерживаться этого правила, то со временем качество воды из чайника будет становиться все хуже и хуже.

Что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным/ коллаж: Главред, фото: Pexels/Ron Lach, Pexels/Engin Akyurt

Хорошая чашка чая начинается с кипячения воды. Если за чайником не ухаживать должным образом, то минеральные отложения и стойкие запахи могут просачиваться в воду. Из-за этого каждая следующая чашка чая может становиться все более невкусной.

Чтобы чай и кофе постоянно были вкусными, за чайником нужно ухаживать должным образом. Эксперты раскрыли простую процедуру, которая поможет сохранить чайник чистым и поможет обеспечить надлежащее качество воды, которую вы получаете ее после подогрева в чайнике, пишет express.co.uk.

"Чтобы обеспечить идеальный вкус вашей утренней чашки чая, хорошо сделать ежедневную чистку электрического чайника, а также регулярно удалять из него накипь, иногда примерно раз в месяц, если вы пользуетесь чайником ежедневно", - отметили эксперты.

Внешняя часть вашего чайника не касается воды, но поддержание этого участка в чистоте все равно важно для приготовления вкусного чая. Ежедневная чистка поможет предотвратить распространение грязи внутри, обеспечивая свежесть для воды.

"Чтобы поддерживать чистоту внешней поверхности чайника, используйте влажную тряпку для удаления брызг и остатков воды, затем высушите и отполируйте мягкой тряпкой", - советуют эксперты Kitchen Aid.

Как часто нужно очищать чайник от накипи

Также нужно очищать чайник от накипи каждые один-три месяца.

По словам продавца кухонной техники Morphy Richards, "это очень зависит от жесткости воды в вашем регионе и от того, как часто вы пользуетесь чайником. Однако, как правило, мы бы сказали, что чайник следует очищать от накипи каждые один-три месяца".

Он пояснил, что если вы живете в местности с очень жесткой водой, то чайник нужно очищать от накипи раз в месяц, а если в местности с умеренно жесткой водой - то раз в три месяца.

Можно удалить накипь из чайника с помощью средства для удаления накипи или лимонной кислоты. Просто нужно засыпать внутрь лимонную кислоту, добавить воды, прокипятить и вылить. Затем протереть остатки накипи чистой тряпкой.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой/ Инфографика: Главред

