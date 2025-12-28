Укр
Трамп может перевернуть мирный план: что это значит для Украины — журналист

Руслан Иваненко
28 декабря 2025, 17:50
Журналист объясняет, почему двусмысленные формулировки в мирном документе могут быть истолкованы не в пользу Украины.
Трамп не углублялся в детали
Как положения о гарантиях безопасности могут изменить трактовку Крыма и Донбасса / Коллаж: Главред, фото: Белый дом

Читайте в материале:

  • Почему документ может быть угрозой для Украины
  • Как трактуют Крым и Донбасс в мирных пунктах
  • Возможны ли референдумы на оккупированных землях

Рамочный документ из 20 пунктов по поиску пути к миру содержит ряд двусмысленных формулировок, которые могут быть истолкованы не в пользу Украины, особенно учитывая возможную позицию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналист, главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш в эфире Radio NV.

По его словам, сейчас для президента Украины Владимира Зеленского ключевой задачей является достичь того, чтобы согласованный рамочный документ стал не только украинской позицией, но и официальной позицией Соединенных Штатов.

Задача Зеленского - закрепить позицию США

"Для Зеленского сегодня важная задача, чтобы действительно, согласованный документ, который Зеленский уже озвучил, стал позицией не только Украины, но и Соединенных Штатов. И тогда это будет весомым влиянием на позицию Российской Федерации. То есть, тогда мы будем вместе с Соединенными Штатами, через Соединенные Штаты, давить на Российскую Федерацию", - отметил Гармаш.

Двусмысленные формулировки как потенциальная угроза

В то же время он отметил, что сам документ содержит много "тонких границ" и противоречивых положений, которые могут быть использованы против Украины.

"Учитывая личность Дональда Трампа эти двусмысленности могут трактоваться и не в нашу пользу потом", - добавил журналист.

По мнению Гармаша, любые договоренности, достигнутые сегодня в США, впоследствии могут обернуться негативными последствиями для Украины. Он также предполагает, что рамочный документ еще будет претерпевать изменения, поскольку пока больше порождает вопросов, чем дает ответов.

Крым и Донбасс в контексте гарантий безопасности

Отдельное внимание журналист обратил на пункт, где говорится о потере гарантий безопасности в случае "вторжения Украины в Россию или открытия огня по территории России без провокации". По его словам, остается непонятным, как в этом контексте трактуются оккупированные Крым и Донбасс.

"Если это российская территория, тогда мы, таким образом, признаем, что оккупированные Россией территории являются российскими. И это очень серьезная угроза", - подчеркнул Гармаш.

Также сомнения вызывает идея создания свободной экономической зоны на востоке Украины. Журналист отметил, что экономический статус не определяет государственную принадлежность территории.

"У меня сразу возникает вопрос - чьи флаги будут в той экономической зоне? То есть, чья это будет территория, российская? Чего хочет Россия, и которая уже записала эту территорию в свою конституцию, или она будет украинской? Это ключевой вопрос. Потому что подписав это соглашение с такими формулировками, чтобы не получилось, что мы признали фактически и де-юре, что эта территория является российской", - отметил он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Референдумы и правовые ограничения

Кроме того, Гармаш обратил внимание на положения документа относительно референдумов. По его словам, действующее законодательство Украины не предусматривает возможности решения таких вопросов через местные референдумы, а общенациональный референдум должен проводиться на всей территории государства.

Он напомнил, что с 2014 года Украина в течение восьми лет отказывалась от проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей из-за отсутствия условий безопасности и невозможности привлечения международных наблюдателей.

"У меня больше складывается впечатление, я правда еще не пришел к выводу, кого хотят развести этим документом, но у меня складывается впечатление, что это ориентировано на развод или Соединенных Штатов, или нас с вами, украинский народ", - заявил Гармаш.

Он добавил, что пока документ выглядит нереалистичным с точки зрения практической реализации. В то же время журналист не исключает, что Украина может использовать его как инструмент для выигрыша времени, в частности для возможного допуска на оккупированные территории с целью проведения референдума.

Кремль готовит ловушку Трампу: мнение эксперта

Россия рассматривает войну против Украины как инструмент для более широкой геополитической игры и стремится не только к поражению Киева, но и к стратегическому ослаблению Соединенных Штатов Америки. Такую оценку в комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, президентство Дональда Трампа может создать для Кремля благоприятные условия для реализации этого сценария. Москва, по его словам, заинтересована в использовании переговорного процесса по Украине как средства влияния на позиции США на международной арене.

"У Путина и Кремля сейчас есть огромный соблазн использовать президентство Трампа для еще большего ослабления Штатов. И игра в переговоры об Украине может быть одним из инструментов ослабления США через использование слабых сторон Трампа - нарциссизма и патологической жадности к славе и деньгам", - отметил Горбач.

Он подчеркнул, что в случае ослабления США в результате ошибочных внешнеполитических решений Россия может получить новое "окно возможностей" для продвижения собственных интересов. Речь идет не только об Украине, но и о расширении влияния РФ в Европе и других регионах мира.

Эксперт считает, что такая стратегия Кремля представляет угрозу для глобальной безопасности и может иметь долгосрочные последствия для баланса сил в мире.

Переговоры о мире: новости по теме

Как ранее писал Главред, наступают одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, ранее Дональд Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским. Формат встречи во Флориде будет нетипичным для дипломатии и станет частью имиджевой стратегии Трампа.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде. Президент Украины прибудет в резиденцию Мар-а-Лаго с обновленным мирным планом из 20 пунктов.

Читайте также:

О персоне: Сергей Гармаш

Сергей Анатольевич Гармаш (род. 27 февраля 1971 г., Енакиево, Донецкая область) - украинский журналист и политик. Представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию войны на Донбассе. Работал корреспондентом Радио "Свобода" в Донецкой области (1996-2004), корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001-2003). С 2002 года - главный редактор интернет-издания "ОстроВ".

