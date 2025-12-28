"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

Вы узнаете:
- Какой будет погода 29 декабря
- Когда Украину "скуют" сильные морозы
В последний понедельник 2025 года будет преобладать относительно теплая погода. Столбики термометров будут показывать -1...+2 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она прогнозирует, что 29 декабря периодически будет выпадать небольшой снег, мокрый снег, возможны прояснения.
Ветер в понедельник будет порывистым, сильным, северо-западного направления. На тротуарах скользко, на дорогах мокро.
Погода в Киеве 29 декабря
В понедельник, 29 декабря, столицу накроет облачная и влажная погода с температурой воздуха около нуля.
Диденко предупреждает, что похолодание в Украине уже начнется с 30 декабря.
"31 декабря и 1 января будут в Украине морозными! Сочетание мороза и ветра будут делать температуру комфорта значительно ниже - обязательно одевайтесь теплее, но и свободнее, на морозе несколько слоев одежды всегда лучше", - написала она.
Какой будет погода на Новый год 2026 - прогноз
Недавно синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит рассказал, что в новогоднюю ночь мы можем увидеть немного снега на земле.
"Относительно морозов. В дневные часы это будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура, местами по северо-востоку могут быть низкие значения температуры. Теплее всего будет на юге и западе страны. Там в дневные часы могут быть около нуля градусов +1. В ночные часы от 4 до -6", - прогнозирует Семилит.
Погода в Украине - новости по теме
Напомним, Главред писал, что в Украине прогнозируется неустойчивая и ветреная погода в течение следующих дней. Штормовой ветер ожидается в западных и южных областях. Возможен также снег и небольшие морозы.
Наталья Диденко сообщала, что в воскресенье, 27 декабря, в Украине прогнозируют снег и сильный ветер. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду.
Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что в новогоднюю ночь и в первые дни января 2026 года в Украине прогнозируется неустойчивая погода со снегом и умеренными морозами.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
