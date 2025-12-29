Ольга Харлан показала редкое фото с женихом-итальянцем

Вид счастливой парочки поднимает праздничное настроение.

Ольга Харлан обручена с Луиджи Самеле

Пара вместе встретила Рождество

Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан растрогала поклонников рождественским фото с женихом. Зимние праздники она встречает в Италии, откуда родом ее возлюбленный - итальянский саблист Луиджи Самеле.

В Instagram пара опубликовала снимок у ярко украшенной елки. В кадре Ольга в черном мини-платье нежно прильнула к Луиджи. Пара счастливо улыбается в камеру.

"Счастливого всем Рождества", - написали фехтовальщица и ее жених. В комментариях влюбленных также поздравляют с праздником.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле помолвлены с сентября 2024 года. До этого спортсмены встречались 5 лет. Сейчас украинская спортсменка признает: она и ее избранник уже живут, как настоящая семья, но организовывать свадьбу не торопятся.

Ольга ранее уже была замужем - с 2014 по 2018 год она состояла в браке с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко.

О персоне: Ольга Харлан Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

