Трамп провел "очень хороший" разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

Руслана Заклинская
28 декабря 2025, 19:32
Встреча президентов Украины и США состоится в резиденции Мар-а-Лаго около 20:00.
Трамп провел 'очень хороший' разговор с Путиным перед встречей с Зеленским
Трамп провел телефонный разговор с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Трамп провел телефонный разговор с Путиным
  • Разговор состоялся перед встречей с Зеленским
  • Разговор с Путиным якобы был хорошим и продуктивным

Президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским поговорил с лидером России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер написал в собственной соцсети Truth Social.

"Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей сегодня в 13:00 (по американскому времени - ред.) с президентом Украины Зеленским", - отметил Трамп.

Переговоры между президентами Украины и США должны пройти в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде около 20:00 по киевскому времени. К участию в мероприятии приглашена пресса.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в США. Утром он приземлился в Майами, где его встретили официальные лица, в частности посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Видео с прибытия главы государства в США:

Трамп провел 'очень хороший' разговор с Путиным перед встречей с Зеленским
Зеленский прибыл в США / Фото: скриншот

Справедлив ли мирный план - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в эксклюзивном комментарии Главреду заявил, что двадцать пунктов мирного плана, обнародованные президентом Украины Владимиром Зеленским, не соответствуют понятию справедливого мира. По его словам, документ является результатом обсуждения Украиной, Европы и США российской редакции плана, известной ранее как "28 пунктов Виткоффа".

"Справедливый мир для Украины означал бы наказание агрессора. Но эти пункты являются вознаграждением агрессора, а не наказанием. Это - наказание жертвы агрессии и принуждение ее идти на уступки", - подчеркнул он.

Горбач предположил, что обсуждение плана может быть "дымовой завесой", прикрывающей уступки Украины. В то же время он не исключил, что Зеленский рассчитывает на отказ России от пунктов, чтобы возложить на Москву ответственность за срыв переговоров.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Напомним, Владимир Зеленский с Дональдом Трампом планируют обсудить мирный план по завершению войны, однако, по данным Reuters, между ними существуют существенные разногласия. Напряжение растет из-за ударов РФ по Украине и различных подходов к вопросу Донбасса и Запорожской АЭС. Зеленский заявил, что попытается смягчить предложения США по выводу войск.

Также Зеленский заявил во время разговора с европейскими лидерами, что Украина готова отвести войска от линии фронта для создания демилитаризованной зоны, но только при условии зеркальных действий со стороны России. Президент подчеркнул, что Киев нуждается в четких гарантиях безопасности от Запада, в частности механизма реагирования в случае нарушений РФ.

Как сообщал Главред, накануне Путин заявил, что если Украина не согласится на "мирное завершение войны" по его условиям, Россия решит задачу вооруженным путем. Он похвалил армию РФ и повторил традиционные тезисы о том, что войну начала не Россия.

Читайте также:

Об источнике: Truth Social

АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

    "Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

