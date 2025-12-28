Женатый Галич публично зацеловал партнершу по "Танцах" после выступления

Вы узнаете:
- Женя Галич станцевал пасадобль на "Танцах со звездами"
- Как он отреагировал на хорошие оценки
Украинский певец и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич поразил исполнением пасадобля на "Танцах со звездами".
Напомним, Женя служил в 135-м батальоне 114-й бригады и многое пережил во время службы. Также он начал злоупотреблять алкоголь и страдал от депрессии, но благодаря проекту он снова почувствовал жизнь.
В паре с Яной Цибульской певец впечатлил не только зрителей, но и судей исполнением непростого номера.
Также после танца он обнимал и целовал партнершу. Ведущая Александра Зарицкая даже спросила у женатого музыканта, были ли между ним и Яной поцелуи на что он ответил: "Да".
Баллы для Жени Галича и Яны Цибульской: Дмитрий Монатик – 10, Наталья Могилевская – 10, Екатерина Кухар – 9, Дмитрий Дикусар – 9.
Смотрите видео выступления Жени Галича:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, на паркете спецвыпуска "Танцев со звездами" выступил украинский ведущий Никита Добрынин. Знаменитость признался, что подумывал покинуть шоу, ведь не считал себя хорошо подготовленным.
А также популярная певица TAYANNA вместе с маленькими балеринами открыла спецвыпуск шоу "Танцы со звездами". В начале эфира артистка показалась в вечернем белом платье под песню All I Want for Christmas Is You.
Вас может заинтересовать:
- "Аннушку": Оля Цибульская заговорила о своей второй беременности
- "Вышла победительницей": Сеть гудит из-за слов Ирочки после вылета из Холостяка
- Кто стал победительницей "Холостяка" - Цымбалюк ошеломил своим выбором
Что такое Танці з зірками?
Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред