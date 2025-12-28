Женатый Галич публично зацеловал партнершу по "Танцах" после выступления

Женя Галич показал мастерство на паркете.

Женя Галич удивил выступлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

Украинский певец и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич поразил исполнением пасадобля на "Танцах со звездами".

Напомним, Женя служил в 135-м батальоне 114-й бригады и многое пережил во время службы. Также он начал злоупотреблять алкоголь и страдал от депрессии, но благодаря проекту он снова почувствовал жизнь.

В паре с Яной Цибульской певец впечатлил не только зрителей, но и судей исполнением непростого номера.

Также после танца он обнимал и целовал партнершу. Ведущая Александра Зарицкая даже спросила у женатого музыканта, были ли между ним и Яной поцелуи на что он ответил: "Да".

Баллы для Жени Галича и Яны Цибульской: Дмитрий Монатик – 10, Наталья Могилевская – 10, Екатерина Кухар – 9, Дмитрий Дикусар – 9.

Смотрите видео выступления Жени Галича:

Выступления Жени Галича на "Танцах со звездами" / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Отметим, как сообщал Главред, на паркете спецвыпуска "Танцев со звездами" выступил украинский ведущий Никита Добрынин. Знаменитость признался, что подумывал покинуть шоу, ведь не считал себя хорошо подготовленным.

А также популярная певица TAYANNA вместе с маленькими балеринами открыла спецвыпуск шоу "Танцы со звездами". В начале эфира артистка показалась в вечернем белом платье под песню All I Want for Christmas Is You.

Что такое Танці з зірками? Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

