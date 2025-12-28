Показали настоящую страсть: ветеран ВСУ выдала на Танцах со звездами пылкую румбу

Руся Данилкина продемонстрировала настоящий пример несокрушимости духа.

https://glavred.info/movies/pokazali-nastoyashchuyu-strast-veteran-vsu-vydala-na-tancah-so-zvezdami-pylkuyu-rumbu-10727780.html Ссылка скопирована

Танцы со звездами онлайн - как выступили Руся Данилкина и Павел Симакин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanci1plus1

Под номером 2 на паркет благотворительного спецвыпуска Танцы со звездами вышла ветеран ВСУ Руся Данилкина. Она встала на защиту Украины в начале полномасштабной войны и потеряла ногу на Херсонском направлении.

Однако травма не остановила девушку. Красота и грация, с которой Руся вышла на паркет "Танцев" вместе со своим партнером, Павлом Симакиным, едва ли оставят кого-то равнодушными.

По крайней мере судьи шоу, Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и Дима Монатик, пришли в восторг от румбы пары под номером 2. Они оценили выступление Руси Данилкиной и Павла Симакина на 10 баллов (максимальная оценка) каждый.

видео дня

Смотрите видео выступления Руси Данилкиной и Павла Симакина на Танцах со звездами:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что жены украинского ведущего Владимира Остапчука развязали новый конфликт, в ходе которого Екатерина Остапчук пригрозила Кристине Горняк раскрыть детали ее развода с шоуменом.

Также украинский певец Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом-военным, который в ноябре сделал звезде предложение руки и сердца на Майдане Независимости.

Читайте также:

Что такое Танці з зірками? Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред