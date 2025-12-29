Капюшон будет греть лучше, если сделать одно действие: простой трюк с мехом

Единицы знают о том, как правильно носить капюшон куртки.

Простой трюк с капюшоном, после которого ушам станет значительно теплее / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Для чего на капюшоне куртки мех

Как правильно одевать капюшон пуховика

Зимой температура воздуха на улице иногда опускается настолько низко, что даже шапка не спасает от лютого холода. Тогда многие люди надевают капюшоны, но не догадываются, что делают это неправильно.

Главред узнал, как лучше одевать капюшон, чтобы он хорошо грел. Об этом на своей странице в Instagram рассказала американский блогер Джессика Альзамора.

Как правильно носить капюшон

На многих капюшонах есть мех, который обычно торчит наружу при надевании на голову. Джессика утверждает, что этот мех нужно использовать для утепления головы, заворачивая его внутрь.

"Он задуман не для стиля, а для функциональности. Вы должны завернуть его внутрь, вот так. Оно закрывает ваши уши и блокирует воздух", - рассказала блогерша.

Об источнике: jessicaalzamora.xo jessicaalzamora.xo - американский блогер Джессика, которая в соцсетях делится советами, как худеть и улучшать состояние своего здоровья, а также полезными для жизни лайфхаками. На Instagram Джессики подписались более 10 тысяч пользователей.

