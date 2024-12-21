Как выбрать шапку для сауны: какой материал лучше, как ухаживать за ней

При выборе шапки для сауны на первом месте должно быть качество и функциональность, а не внешние черты.

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Как выбрать шапку для сауны / коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube-каналов jarparcom и RITM OKB ZAO

Вы узнаете:

Для чего нужна шапочка в сауне

Материал – основной критерий для правильного выбора

Как ухаживать за изделием

Для многих людей лучший вид отдыха – это посещение сауны. В парилке человек очищает свой организм от токсинов, в организме улучшается кровообращение и обмен веществ. Но кроме пользы сауна может принести и вред. Особенно если подготовится к ее посещению неправильно. Например, не укрыть голову. Шапка для сауны – один из самых важных и необходимых аксессуаров, от качества и надежности которого зависит самочувствие человека и его состояние здоровья после процедур в парной.

Как выбрать шапку для сауны, на что обратить внимание и как за ней ухаживать – читайте в материале Главреда.

Автор YouTube-канала "Небесный особняк" коротко рассказал, для чего нужно брать с собой в сауну шапку.

Современный рынок шапок для сауны и бани настолько разнообразный, что подобрать стильную и качественную модель будет несложно. Вот только в этом вопросе на первом месте должно быть качество и функциональность, а не внешние черты. Потому что главное предназначение такого головного убора – защищать.

Для чего нужна шапочка в сауне?

Чтобы уберечь голову от перегрева;

Чтобы защитить волосы от пересыхания и предупредить их ломкость;

Чтобы спрятать уши, которые очень легко "ошпарить" при высоких температурах.

Такой головной убор необходим для того, чтобы создать своеобразный "эффект термоса", то есть обеспечить голове постоянную температуру. Это позволит чувствовать себя в условиях парилки максимально комфортно и не бояться термического удара.

Смотрите видео о том, зачем нужна шапка в сауне

Материал – основной критерий для правильного выбора

Исходя из назначения шапки, ее нужно купить из правильного материала. Современные производители выпускают такие модели из фетра, льна, хлопка и войлока.

1. Большой популярностью пользуются войлочные качественные шапки для бани. Потому что войлок – ткань, созданная из натуральной шерсти. Она толстая, плотная и натуральная. Головные уборы для парилки из этого материала создают путем валяния – сухого или мокрого. В каждом из этих случаев изделие получается пористым, то есть дышащим, и с отличными теплоизоляционными свойствами. Кроме этого, банные мягкие шапки из натурального войлока очень легкие, несмотря на свою довольно объемную форму. А потому они комфортно "сидят" на голове и надежно защищают ее от перегрева.

2. Также пользуются спросом женские махровые шапки для сауны и бани. Их производят из натурального хлопкового сырья и обязательно используют безопасные красители для ткани. Такие изделия отличаются прекрасной гигроскопичностью, воздухопроницаемостью и хорошими теплоизоляционными характеристиками. Кроме этого, они более деликатно и аккуратно смотрятся на женской голове, нежели грубые шапки из войлока для сауны и бани.

3. Отдельного внимания заслуживают изделия из фетра. Это облегченная версия войлочного головного убора. Но качество фетровой модели напрямую зависит от качества использованного для ее производства сырья. Хорошими характеристиками отличаются фетровые мужские и женские шапки для бани из шерсти мериносов, а также из козьей шерсти.

Как ухаживать за шапкой?

Чтобы ваша шапочка служила долго и надежно, следует придерживаться нескольких простых правил:

Никогда не бросать влажное изделие в скомканном виде. Во-первых, оно может обрести неприятный запах. Во-вторых, если это войлок или фетр, головной убор потеряет свою форму. Все потому, что шерстяной материал очень пластичный и набрав влаги он обретет ту форму, в которой вы его оставите. Из первого правила исходит второе – сушить изделие следует в вертикальном положении. Если у вас модель с ушками – поставьте ее на банку или вазу. Таким способ лучше всего сушить модель любого размера. Если же очень не хочется искать "подставку" и у вас просто колокольчик из плотной грубой ткани – можно оставить изделие на столе в положении "стоя". Но следите, чтобы шапка не слишком дала усадку – это зависит от особенностей использованной шерсти и ее плотности. Наконец, важно правильно стирать такие шапки. Нельзя делать этого в горячей воде и не стоит слишком тереть. Лучше в теплой воде слегка "промыть" головной убор с мылом или любым моющим средством. Не выкручивать – только слегка отжать в полотенце. И обязательно придать изделию первоначальный вид. Для этого можно надеть на голову и расправить. Потом снять и отправить на сушку – на банку или вазу.

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Что такое сауна Сауна - финская баня с горячим сухим воздухом. Представляет собой небольшое специальное помещение или постройку для испытания сухих и влажных ощущений. От пара и высоких температур купальщики потеют. Сауны можно разделить на два основных типа: обычные сауны, в которых согревают воздух, и инфракрасные сауны. Инфракрасные сауны могут использовать различные материалы в области нагрева, такие как древесный уголь, активные углеродные волокна и другие материалы. Большинство саун имеют электрические печи каменки, которые создают температурный режим. Именно поэтому основное отличие между баней и сауной - влажность и температура: в бане для парилки плескают воду на камни, и получается влажный пар, а финская сауна с помощью каменки выдает сухой пар.

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