Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

Узнайте, как правильно варить куриное филе.

Вы узнаете:

Как варить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным

Сколько времени варить филе

Как правильно нарезать мясо

Вареное куриное филе часто используют в салатах и в диетическом питании. Это вкусный и низкокалорийный продукт. Казалось бы, что варить этот вид мяса умеют все, однако один неправильный шаг и филе получится сухим и резиновым. Главред, со ссылкой на кулинарного блогера @o_gorodnik, выяснил, как правильно варить и нарезать куриное филе, чтобы оно было сочным и нежным.

Сначала нужно налить в кастрюлю 2 литра воды, добавить 1 столовую ложку соли, лавровый лист, 5 перчиков горошком и 1 зубчик чеснока, предварительно его стоит раздавить.

К воде еще бросаем чайную ложку сахара и немного зелени, автор видео использовал укроп и петрушку. Кастрюлю с содой и специями ставим на огонь и доводим до кипения.

В кипящую воду кладем филе и ждем повторного закипания.

После того как вода с мясом закипела, выключаем огонь, накрываем крышкой и отставляем на 20 минут.

Достаем готовое мясо из воды и режем мясо против волокон. Так филе будет нежным и очень вкусным.

О персоне: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

