Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

Вы узнаете:
- Как варить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным
- Сколько времени варить филе
- Как правильно нарезать мясо
Вареное куриное филе часто используют в салатах и в диетическом питании. Это вкусный и низкокалорийный продукт. Казалось бы, что варить этот вид мяса умеют все, однако один неправильный шаг и филе получится сухим и резиновым. Главред, со ссылкой на кулинарного блогера @o_gorodnik, выяснил, как правильно варить и нарезать куриное филе, чтобы оно было сочным и нежным.
Сначала нужно налить в кастрюлю 2 литра воды, добавить 1 столовую ложку соли, лавровый лист, 5 перчиков горошком и 1 зубчик чеснока, предварительно его стоит раздавить.
К воде еще бросаем чайную ложку сахара и немного зелени, автор видео использовал укроп и петрушку. Кастрюлю с содой и специями ставим на огонь и доводим до кипения.
В кипящую воду кладем филе и ждем повторного закипания.
После того как вода с мясом закипела, выключаем огонь, накрываем крышкой и отставляем на 20 минут.
Достаем готовое мясо из воды и режем мясо против волокон. Так филе будет нежным и очень вкусным.
Смотрите видео, в котором показано, как правильно варить куриное филе:
Как сварить филе❓ Звучит довольно просто, но у большинства из вас мясо получается резиновым. Так что сегодня я научу вас варить правильно. На такое количество воды, мяса кладите не более 600 г, 2-3 филе среднего размера.
О персоне: Александр Огородник
Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.
