Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

Марина Фурман
27 декабря 2025, 03:05
15
Узнайте, как правильно варить куриное филе.
куриное филе
Как правильно сварить куриное филе - лайфхак / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как варить куриное филе, чтобы оно было мягким и сочным
  • Сколько времени варить филе
  • Как правильно нарезать мясо

Вареное куриное филе часто используют в салатах и в диетическом питании. Это вкусный и низкокалорийный продукт. Казалось бы, что варить этот вид мяса умеют все, однако один неправильный шаг и филе получится сухим и резиновым. Главред, со ссылкой на кулинарного блогера @o_gorodnik, выяснил, как правильно варить и нарезать куриное филе, чтобы оно было сочным и нежным.

Сначала нужно налить в кастрюлю 2 литра воды, добавить 1 столовую ложку соли, лавровый лист, 5 перчиков горошком и 1 зубчик чеснока, предварительно его стоит раздавить.

видео дня

К воде еще бросаем чайную ложку сахара и немного зелени, автор видео использовал укроп и петрушку. Кастрюлю с содой и специями ставим на огонь и доводим до кипения.

В кипящую воду кладем филе и ждем повторного закипания.

После того как вода с мясом закипела, выключаем огонь, накрываем крышкой и отставляем на 20 минут.

Достаем готовое мясо из воды и режем мясо против волокон. Так филе будет нежным и очень вкусным.

Смотрите видео, в котором показано, как правильно варить куриное филе:

@o_gorodnik Как сварить филе❓ Звучит довольно просто, но у большинства из вас мясо получается резиновым. ?Так что сегодня я научу вас варить правильно. Підписуйтесь??‍?? На такое количество воды, мяса кладите не более 600 г, 2-3 филе среднего размера. А если вы хотите получать каждую неделю эксклюзивные рецепты от Шефа - приглашаю вас в свой закрытый Кулинарный Клуб. ??Цього месяца поделился праздничным меню из 15 блюд, блюдами на любой вкус? ❗️Посилання в шапке профіля??‍?? #филе#курица#готовим#шеф#огородник♬ оригинальный звук - o_gorodnik

Другие советы:

О персоне: Александр Огородник

Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мясо Филе лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:36Война
"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

01:12Экономика
Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

00:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Последние новости

04:30

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

03:05

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

01:45

Больше, чем людей: знаки зодиака, которые обожают животных

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
01:36

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:12

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

00:09

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

26 декабря, пятница
23:16

Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю

Реклама
23:08

Кто стал победительницей "Холостяка" - Цымбалюк ошеломил своим выбором

22:59

Будет ли доллар по 50 гривен: появился неожиданный прогноз на 2026 год

22:53

"Вышла победительницей": Сеть гудит из-за слов Ирочки после вылета из Холостяка

21:55

НАТО внезапно понадобилась помощь Украины: о чем просит у нас Альянс

21:40

Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"

21:20

Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

21:11

Шесть знаков китайского зодиака будут купаться в деньгах весь 2026 год - кто они

21:10

Что нельзя сливать в раковину: эксперты назвали 5 вещей, которые вызывают зассор

21:01

"Последний рывок": в России сделали заявление об окончании войны с Украиной

20:39

Цены на незаменимый овощ перед Новым годом рванули вверх

20:24

Любимица поклонников "Холостяка": Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой

Реклама
20:04

Консорциум банков прокредитует ОПК на 21,5 млрд. гривен, - Глава НБУ Пышный

19:55

"Черноморец" досрочно разорвал контракт с главным тренером – детали

19:36

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год: тотальная перезагрузка и яркая любовьВидео

19:31

Сильные снегопады накроют Украину: в какие регионы "ворвется" непогода

19:29

Каким будет курс доллара после Нового года: эксперт удивил прогнозом

19:10

Почему выборы во время войны плохая идеямнение

18:53

"У нас пополнение": Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом

18:52

Клиенты Ощадбанка остаются без карт перед Новым годом - в банке разводят руками

18:45

Гороскоп для Скорпионов 2026: год важных решений и неожиданных денегВидео

18:25

Новогодняя инициатива Социального Центра "Перспектива-Оболонь" для юных оболонцев новости компании

18:22

США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

17:58

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке шеф-повара за 31 секунду

17:42

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 годВидео

17:35

Что посеять в январе на рассаду: роски будут самыми крепкими

17:32

Перед началом финала "Холостяка": Тарас Цымбалюк ошеломил компанией

17:32

От тарелки не оторваться: фантастический рецепт салата с ананасом на Новый год

17:22

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказалаВидео

17:16

Отключение света 27 декабря: когда не будет электроэнергии в субботу

16:57

"Потому что пью": известный украинский певец рассекретил свой вес

16:46

Доллар с евро стремительно взлетели вверх: новый курс валют на 29 декабря

Реклама
16:24

РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

16:20

Выглядеть стильно и экономить: как одеваться в стиле Frugal ChicВидео

16:12

Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

15:55

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

15:50

В Украине неожиданно подешевели популярные продукты для новогоднего стола

15:14

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

15:10

Просто перестанет заводиться: каким бензином нельзя заправлять авто зимой

15:00

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака

14:58

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответВидео

14:57

В каких продуктах содержится много белка: диетологи назвали топ-9Видео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять