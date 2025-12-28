"Больно на это смотреть": Дорофеева напугала синяками на теле

Кратко:
- Надя Дорофеева показала синяки по всему телу
- Звезда объяснила причину их появления
Украинская певица Надя Дорофеева решила поделиться с поклонниками началом нового этапа творчества. Однако их внимание привлекли тревожные последствия работы артистки над собой.
На связь с фанатами Дорофеева вышла в синяках и ссадинах - снимки появились в ее Telegram-канале. Как выяснилось, травмы она получила во время активных занятий танцами, а также при подготовке к новым съемкам в грядущем году.
"Эти синяки говорят о том, что я хожу на танцы. А еще они о том, что начались первые репетиции к съемкам, которые будут уже в Новом году", - написала Надя.
В комментариях певице, известной своей самоотдачей в работе, настойчиво советуют поберечь себя.
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
