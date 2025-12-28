"Больно на это смотреть": Дорофеева напугала синяками на теле

Надя Дорофеева призналась, что с ней стряслось.

https://glavred.info/starnews/bolno-na-eto-smotret-dorofeeva-napugala-sinyakami-na-tele-10727711.html Ссылка скопирована

Надя Дорофеева новости - певица в синяках вышла на связь с фанатами / коллаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Кратко:

Надя Дорофеева показала синяки по всему телу

Звезда объяснила причину их появления

Украинская певица Надя Дорофеева решила поделиться с поклонниками началом нового этапа творчества. Однако их внимание привлекли тревожные последствия работы артистки над собой.

На связь с фанатами Дорофеева вышла в синяках и ссадинах - снимки появились в ее Telegram-канале. Как выяснилось, травмы она получила во время активных занятий танцами, а также при подготовке к новым съемкам в грядущем году.

видео дня

"Эти синяки говорят о том, что я хожу на танцы. А еще они о том, что начались первые репетиции к съемкам, которые будут уже в Новом году", - написала Надя.

Надя Дорофеева новости - певица в синяках вышла на связь с фанатами / фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева новости - певица в синяках вышла на связь с фанатами / фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева новости - певица в синяках вышла на связь с фанатами / фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева новости - певица в синяках вышла на связь с фанатами / фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева новости - певица в синяках вышла на связь с фанатами / фото: t.me/thisisdorofeeva

В комментариях певице, известной своей самоотдачей в работе, настойчиво советуют поберечь себя.

Реакция Сети на синяки Дорофеевой / фото: t.me/thisisdorofeeva

Реакция Сети на синяки Дорофеевой / фото: t.me/thisisdorofeeva

Реакция Сети на синяки Дорофеевой / фото: t.me/thisisdorofeeva

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что жены украинского ведущего Владимира Остапчука развязали новый конфликт, в ходе которого Екатерина Остапчук пригрозила Кристине Горняк раскрыть детали ее развода с шоуменом.

Также украинский певец Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом-военным, который в ноябре сделал звезде предложение руки и сердца на Майдане Независимости.

Читайте также:

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред