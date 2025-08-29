Надо найти четвертого кота: большинство людей увидит только трех животных

Лишь небольшое количество самых умных людей сможет увидеть четвертого кота на фотографии.

Надо найти четвертого кота/ Reddit

Многие осознают важность физической активности для тела, но не стоит забывать и о тренировке ума. В постоянно меняющемся и набирающем обороты мире чрезвычайно легко потерять ментальную гибкость. Чтобы этого не произошло, стоит регулярно нагружать мозг интеллектуальными упражнениями.

Одним из самых эффективных способов держать ум в тонусе является решение головоломок и просмотр оптических иллюзий. Со временем вы заметите, что подобные задачи выполняются всё легче и легче - мозг адаптируется и работает быстрее.

Вот одна из таких загадок. Вам нужно отыскать четвертого кота на картинке, пишет jagranjosh.

На рисунке мы видим трех черных котов. Сперва кажется, что кроме них больше никаких животных на картинке нет, но на самом деле это не так - если присмотреться, то вы заметите там еще и четвертого кота.

Четвертый котик замаскирован настолько искусно, что заметить его способны лишь очень внимательные и усидчивые люди. Однако есть одна сложность - у вас всего 11 секунд, чтобы справиться с заданием. Не всем удается найти правильный ответ за такое короткое время.

Надо найти четвертого кота/ Reddit

Если вы сконцентрируетесь и не будете отвлекаться, шансы найти четвертого кота значительно возрастают.

После разгадки не забудьте проверить себя - правильный ответ есть ниже на картинке.

Непросто будет заметить четвертого кота/ Reddit

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

