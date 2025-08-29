Зачем птицы купаются в песке: лишь единицы знают правильный ответ

Вы узнаете:
Довольно часто можно увидеть, как птицы ищут песок и устраивают себе в нем своеобразные ванны, обсыпая им все свои перья. Во время созерцания такой картины у многих людей может возникать вопрос: "Для чего птицы купаются в песке?". Оказывается, такая процедура играет важную роль в жизни всех пернатых.
О том, для чего птицы купаются в песке, рассказывается на YouTube-канале "Це цікаво". Автор видео объяснил этот нужный для птиц ритуал на примере воробьев.
"Почему воробьи купаются в песке? На самом деле все просто. Это обычная процедура гигиены. При повышении температуры окружающей среды на их теле активизируются паразиты, такие как клещи пухоеды", - объясняется в видео.
Клещи пухоеды не только уничтожают перьевой покров птиц, но и создают им ощутимый дискомфорт.
"Купание в песке и пыли помогает птицам удалить паразитов и лишнюю влагу из перьев, что поддерживает его чистоту и здоровье. Так они сохраняют перья легкими и готовыми к полету. Природа всегда знает, как быть на высоте", - отмечается в видео.
