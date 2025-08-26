Укр
Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал: сложный тест на внимательность

Алёна Воронина
26 августа 2025, 18:40
15
Только самым внимательным людям удастся отыскать все отличительные детали, которые делают эти две картинки неодинаковыми.

Загадка
Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал/ jagranjosh

Головоломки - это не только интересное развлечение, но и отличный способ потренировать свой ум и усовершенствовать навыки логического мышления. Чем чаще вы занимаетесь решением подобных задач, тем проще будут казаться следующие - с каждым разом разгадывание будет идти легче.

В этой загадке вам предлагается найти три различия между двумя изображениями, на которых изображен мужчина, рисующий мурал на стене дома, пишет jagranjosh.

видео дня

На первый взгляд оба рисунка выглядят идентичными, но это лишь иллюзия. Если внимательно присмотреться, то можно заметить несколько мелких, но важных расхождений. Именно их вам и нужно обнаружить.

Это задание может сбить с толку даже опытных ценителей головоломок. И, чтобы сделать процесс еще интереснее, вам придется действовать быстро - времени на поиск ответа мало: всего 45 секунд.

Загадка
Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал/ jagranjosh

Попробуйте решить задачу самостоятельно, а если это окажется слишком сложно - ниже вы найдете правильное решение.

Загадка
Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, где три различия между бабушками - надо быть "гением головоломок", чтобы угадать. Если вы уверены в своих интеллектуальных способностях, можете проверить себя и бросить себе вызов.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются два мальчика - за 29 секунд нужно найти три отличия. Непросто будет заметить все отличия за такой короткий промежуток времени.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
