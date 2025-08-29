Можно ли благоустраивать могилу до 40 дней после похорон: священник ответил

Древняя примета говорит, что до 40 дней душа умершего еще на Земле. Поэтому якобы нельзя убирать могилу столько дней, чтобы не потревожить душу умершего.

Можно ли приводить в порядок могилу до 40 дней после похорон/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Существует примета, в которой говорится, что якобы нельзя ничего приводить в порядок на могиле, пока не прошло 40 дней после похорон. Сторонники этой приметы верят, что до 40 дней душа умершего еще на Земле, и уборка может ее потревожить или даже обидеть, не давая упокоиться.

Но действительно ли это так? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Когда священника спросили, можно ли приводить в порядок могилу до 40 дней после похорон, он ответил, что конечно можно.

"Смотрите, братики и сестрички, очень много всяких суеверий. Дома то то нельзя, то то нельзя. Даже могилку, где похоронили близкого человека, придумали в народе люди - потому что это люди придумали - что нельзя приводить в порядок до 40 дней. "Не лезь, Аня, к могиле, до 40 день". Чего не лезь?", - отметил священник.

Он подчеркнул, что всегда нужно убирать могилы родных людей при необходимости, не руководствуясь такими предрассудками.

"А если там наложили какие-то немудрые родственники колбасы на могиле - ведь есть всякое - и еще водки поставили. Пьяницы пришли, водку выпили, а собаки ту колбасу съели, еще и взяли разрыли место захоронения. То, конечно, что вы должны упорядочить. Кроты прилезли, нарыли что-то там - это природа. А вы, как люди, которые культурные, идете упорядочивать красиво", - пояснил священник.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

