Овощи будут хрустящими три недели: как хранить свежие огурцы

Анна Ярославская
16 августа 2025, 08:42
21
Эми Кросс поделилась своей системой хранения овощей. Ее простота и эффективность поражает.
Как хранить свежие огурцы
Как хранить свежие огурцы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Зачем огурцы нужно мыть уксусом
  • Как лучше хранить огурцы - разрезанными, целыми или без шкурки

Очень часто ми идем в магазин, покупаем огурцы, кладем их в холодильник, а потом через время просто выбрасываем овощи в мусорное ведро, потому что они становятся мягкими, склизкими и покрываются плесенью. Как избежать этой ситуации и продлить срок хранения огурцов, рассказала на своем Youtube-канале автор бестселлера "Руководство по производству без отходов" Эми Кросс.

видео дня

Как дольше сохранить огурцы свежими в холодильнике

Эми советует мыть овощи и фрукты в тот же день, когда вы их купили. Причем помыть их нужно так, чтобы уничтожить споры плесени.

"Когда приходишь домой из магазина, возникает соблазн просто бросить огурцы прямо в контейнер для фруктов и овощей. Но если так сделать, они простоят всего пару дней. Вместо этого принесите их домой и вымойте", - говорит женщина.

Для мытья огурцов очень важно использовать 5% дистиллированный уксус. Он убивает споры плесени, листерии, кишечную палочку и другие вредные патогены.

Что нужно сделать:

  • развести уксус в соотношении — 1/4 стакана на 10 стаканов воды;
  • замочить в растворе огурцы на 2 минуты.

"Поскольку огурцы не всегда полностью помещаются в миску, я замачиваю одну половину на 2 минуты, затем переворачиваю её и замачиваю другую половину", - поделилась лайфхаком Эми.

После мытья разложите огурцы на полотенце до полного высыхания.

Когда огурцы высохнут, их можно хранить в контейнере для фруктов и овощей вместе с другими овощами (но не с фруктами). При таком хранении они останутся свежими около двух недель.

Маленькие по размеру огурцы можно поместить в стеклянный контейнер, положив на дно бумажное полотенце. При таком хранении они останутся свежими 2–3 недели.

"Огурцы выделяют много влаги, поэтому в контейнере может образоваться конденсат, но это нормально", - добавила Эми.

Если огурцы нарезать ломтики и положить их в банку с металлической крышкой (с кожурой), то они пролежат в холодильнике 7–10 дней.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика
Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Лучше хранить огурцы разрезанными или целыми?

Эми Кросс поделилась своей системой хранения огурцов. В результате овощи будут вкусными и свежими дольше трех недель.

Первые две недели огурцы можно хранить целыми в ящике для овощей и фруктов.

На третью неделю Эми нарезает оставшиеся огурцы ломтиками и хранит в банке с крышкой:

  • огурцы с кожурой хранятся 7–10 дней;
  • без кожуры: 5–7 дней.

Смотрите видео - Как хранить свежие огурцы:

Об источнике Youtube-канал Cross Legacy

Ведет канал Эми Кросс, автор бестселлера "Руководство по производству без отходов".

"Я учу семьи по всему миру экономить деньги", - говорит о себе Эми.

На канале можно найти множество советов о том, как экономить на продуктах, как их мыть и правильно хрнаить, а аткже о том, как сокращать пищевые отходы и тратить меньше денег на еду.

"Я здесь, чтобы показать вам нашу жизнь городских жителей, которые питаются здоровой пищей, имея ограниченный бюджет. Я многому научилась, так как выросла на ферме, где живут несколько поколений, и хочу поделиться этой информацией со следующим поколением", - рассказала Эми.

На Youtube-канал Cross Legacy подписаны 76,2 тыс. человек. Опубликованы 712 видео.

