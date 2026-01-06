Слетела в кювет: финалистка "Холостяка" попала в ДТП

Анастасия Половинкина предупредила водителей.

https://glavred.info/starnews/sletela-v-kyuvet-finalistka-holostyaka-popala-v-dtp-10729883.html Ссылка скопирована

Анастасия Половинкина ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Вы узнаете:

Анастасия Половинкина попала в ДТП

Что произошло с финалисткой "Холостяка"

Финалистка романтического реалити "Холостяк" Анастасия Половинкина попала в дорожное происшествие по пути в Харьков. О случившемся она рассказала в своем Instagram.

После отдыха с Тарасом Цимбалюком в Буковеле девушка отправилась в Харьков, чтобы навестить родителей. Анастасия выложила в соцсети фото из машины, трогательно подписав направление путешествия "туда, где всегда ждут".

видео дня

Анастасия Половинкина слетела в кювет / фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

На пути по заснеженной трассе с Половинкиной произошла неприятность — автомобиль финалистки шоу оказался в кювете. Девушка не стала раскрывать подробности инцидента, но отметила, что произошедшее ей не понравилось. Анастасия также показала, как очищает полностью обледеневшую машину.

"Так, возможно, лучше было ехать на поезде. Теперь я знаю, что такое кювет. Не понравилось...", — написала Половинкина.

Анастасия Половинкина предупредила водителей / фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Девушка попросила подписчиков быть максимально осторожными на дорогах в сложных погодных условиях.

"Те, кто сегодня в направлении Киев — Харьков, осторожно. А мой стресс выровняют теперь вареники у крестной", — подытожила финалистка.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что защищая Украину на фронте, погиб постановщик любимых миллионами украинцев шоу Юрий Мигашко. В качестве декоратора-постановщика Юрий принимал участие в создании известных телешоу "МастерШеф" и "Зважені та щасливі".

Также юморист Игорь Ласточкин, который присоединился к ВСУ и защищает Украину на фронте, сделал редкое появление в Instagram. Главной переменой во внешности артиста стала достаточно длинная борода. Ласточкин начал отращивать ее после поступления на службу.

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред