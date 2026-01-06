Слетела в кювет: финалистка "Холостяка" попала в ДТП

Вы узнаете:
- Анастасия Половинкина попала в ДТП
- Что произошло с финалисткой "Холостяка"
Финалистка романтического реалити "Холостяк" Анастасия Половинкина попала в дорожное происшествие по пути в Харьков. О случившемся она рассказала в своем Instagram.
После отдыха с Тарасом Цимбалюком в Буковеле девушка отправилась в Харьков, чтобы навестить родителей. Анастасия выложила в соцсети фото из машины, трогательно подписав направление путешествия "туда, где всегда ждут".
На пути по заснеженной трассе с Половинкиной произошла неприятность — автомобиль финалистки шоу оказался в кювете. Девушка не стала раскрывать подробности инцидента, но отметила, что произошедшее ей не понравилось. Анастасия также показала, как очищает полностью обледеневшую машину.
"Так, возможно, лучше было ехать на поезде. Теперь я знаю, что такое кювет. Не понравилось...", — написала Половинкина.
Девушка попросила подписчиков быть максимально осторожными на дорогах в сложных погодных условиях.
"Те, кто сегодня в направлении Киев — Харьков, осторожно. А мой стресс выровняют теперь вареники у крестной", — подытожила финалистка.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что защищая Украину на фронте, погиб постановщик любимых миллионами украинцев шоу Юрий Мигашко. В качестве декоратора-постановщика Юрий принимал участие в создании известных телешоу "МастерШеф" и "Зважені та щасливі".
Также юморист Игорь Ласточкин, который присоединился к ВСУ и защищает Украину на фронте, сделал редкое появление в Instagram. Главной переменой во внешности артиста стала достаточно длинная борода. Ласточкин начал отращивать ее после поступления на службу.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
