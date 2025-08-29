Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковины

Слив раковины можно легко очистить, если знать один секрет.

Как очистить раковину / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что хорошо убирает грязь и неприятный запах из слива

Как быстро очистить слив в раковине

У многих людей возникают трудности с очисткой сливов раковины. Там часто собирается грязь, из-за которой появляется неприятный запах. Однако, существует ключ к решению этой проблемы.

Главред решил разобраться, как легко очистить слив в раковине.

Какие средства подойдут для очистки слива

Эксперт по уборке, известная как Clean with Lily в TikTok, рассказала о быстром способе очистки засоренных сливов, пишет express.co.uk.

По ее словам, нужно использовать только одну таблетку для посудомоечной машины.

"Метод невероятно простой и требует минимальных усилий", - подчеркнула она.

Как очистить сливы таблеткой для посудомоечной машины

Женщина говорит, что нужно поместить таблетку для посудомоечной машины в сливное отверстие раковины, а затем залить ее достаточным количеством кипятка, чтобы убедиться, что она полностью растворилась.

"Таблетки для посудомоечной машины, смешанные с горячей водой, могут эффективно удалять жир и стойкую грязь из сливов раковины благодаря щелочным солям и другим химическим веществам, содержащимся в таблетках. Химикаты расщепляют жир и остатки пищи, а горячая вода помогает размягчить жир для более легкого удаления", - подчеркнула она.

Однако, данный лайфхак с таблетками для посудомоечной машины не подходит для сливов душа. Все потому, что они не предназначены для растворения засоров от волос, а кипяток может деформировать трубы, изготовленные из пластика.

Как без труда очистить слив в раковине - видео:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

