Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковины

У многих людей возникают трудности с очисткой сливов раковины. Там часто собирается грязь, из-за которой появляется неприятный запах. Однако, существует ключ к решению этой проблемы.
Главред решил разобраться, как легко очистить слив в раковине.
Какие средства подойдут для очистки слива
Эксперт по уборке, известная как Clean with Lily в TikTok, рассказала о быстром способе очистки засоренных сливов, пишет express.co.uk.
По ее словам, нужно использовать только одну таблетку для посудомоечной машины.
"Метод невероятно простой и требует минимальных усилий", - подчеркнула она.
Как очистить сливы таблеткой для посудомоечной машины
Женщина говорит, что нужно поместить таблетку для посудомоечной машины в сливное отверстие раковины, а затем залить ее достаточным количеством кипятка, чтобы убедиться, что она полностью растворилась.
"Таблетки для посудомоечной машины, смешанные с горячей водой, могут эффективно удалять жир и стойкую грязь из сливов раковины благодаря щелочным солям и другим химическим веществам, содержащимся в таблетках. Химикаты расщепляют жир и остатки пищи, а горячая вода помогает размягчить жир для более легкого удаления", - подчеркнула она.
Однако, данный лайфхак с таблетками для посудомоечной машины не подходит для сливов душа. Все потому, что они не предназначены для растворения засоров от волос, а кипяток может деформировать трубы, изготовленные из пластика.
Как без труда очистить слив в раковине - видео:
