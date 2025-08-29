Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковины

Мария Николишин
29 августа 2025, 13:55
74
Слив раковины можно легко очистить, если знать один секрет.
Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковины
Как очистить раковину / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что хорошо убирает грязь и неприятный запах из слива
  • Как быстро очистить слив в раковине

У многих людей возникают трудности с очисткой сливов раковины. Там часто собирается грязь, из-за которой появляется неприятный запах. Однако, существует ключ к решению этой проблемы.

Главред решил разобраться, как легко очистить слив в раковине.

видео дня

Какие средства подойдут для очистки слива

Эксперт по уборке, известная как Clean with Lily в TikTok, рассказала о быстром способе очистки засоренных сливов, пишет express.co.uk.

По ее словам, нужно использовать только одну таблетку для посудомоечной машины.

"Метод невероятно простой и требует минимальных усилий", - подчеркнула она.

Как очистить сливы таблеткой для посудомоечной машины

Женщина говорит, что нужно поместить таблетку для посудомоечной машины в сливное отверстие раковины, а затем залить ее достаточным количеством кипятка, чтобы убедиться, что она полностью растворилась.

"Таблетки для посудомоечной машины, смешанные с горячей водой, могут эффективно удалять жир и стойкую грязь из сливов раковины благодаря щелочным солям и другим химическим веществам, содержащимся в таблетках. Химикаты расщепляют жир и остатки пищи, а горячая вода помогает размягчить жир для более легкого удаления", - подчеркнула она.

Однако, данный лайфхак с таблетками для посудомоечной машины не подходит для сливов душа. Все потому, что они не предназначены для растворения засоров от волос, а кипяток может деформировать трубы, изготовленные из пластика.

Как без труда очистить слив в раковине - видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:27Фронт
Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:22Украина
"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:22Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Последние новости

15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

Реклама
14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на завтра 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

12:19

Виновен в крахе: РосСМИ неожиданно вступились за Пугачеву

Реклама
12:16

"Похоже, это фиаско": бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

12:15

Надо найти четвертого кота: большинство людей увидит только трех животных

12:01

Очень жуткие, но не ядовитые: в Украине растут странные и редкие грибыВидео

12:01

Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

11:40

Запад не будет воевать за Украину: какие гарантии безопасности может получить КиевВидео

11:40

Можно ли благоустраивать могилу до 40 дней после похорон: священник ответилВидео

11:02

Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

10:58

В Венеции на кинофестивале появился триколор: МИД и Минкульт Украины отреагировали

10:57

В США назвали способ окончания войны в Украине не в пользу Путина - СМИ

10:36

Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

10:19

Ушел к своей музе: скончался известный композитор, муж Майи Плисецкой

10:07

Авто перевернулось на крышу: в Киеве произошло смертельное ДТП с полицейскими

10:02

Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага

09:59

Курс доллара и евро с 1 сентября: нужно ли готовиться к резким скачкам

09:45

Ужасный персонаж: в Голливуде снимают фильм про диктатора Путина

09:37

"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

09:27

ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

09:23

Зачем птицы купаются в песке: лишь единицы знают правильный ответВидео

09:00

В инвалидном кресле и не может говорить: в сети появилось видео Эдиты ПьехиВидео

08:25

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Реклама
08:10

Россия пытает систематически и с фантазией: зачем РФ выходит из конвенции о предотвращении пытокмнение

08:04

Не важно на каком языке говоришь: Каменских разозлила своим высказыванием в СШАВидео

08:01

Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами КалибрВидео

07:30

Стал тенью себя: папарацци удалось сфотографировать неузнаваемого Микки Рурка

07:23

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

07:10

Где три различия между двумя мужчинами с гитарой: на поиски ответа есть всего 27 секунд

06:47

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

06:17

От уроков "Минска" к новой коалиции союзниковмнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с автомобилем у скалы за 10 сек

05:23

Зачем немцы кладут под ковер фольгу: необычный лайфхак

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять