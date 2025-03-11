Почему опасно выливать кипяток в раковину: неожиданные риски

Сантехники рассказали, что произойдет с трубами, если регулярно выливать кипяток в раковину.

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Что произойдет с трубами, если вылить кипяток в раковину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему сантехники не рекомендуют регулярно выливать кипяток в раковину

В чем опасность

В трубы из какого материала можно выливать кипяток

Многие после того, как сварят пельмени, рис или макароны, сразу выливают воду в раковину. Однако сантехники все же не рекомендуют злоупотреблять этим способом. Главред узнал, почему опасно сливать кипяток в трубы.

Портал UkrMedia пишет, что большинство труб и сифонов изготавливаются из поливинилхлорида - это полимер, который очень гибкий, прочный, долговечный и устойчивый к коррозии.

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Если регулярно выливать кипяток в раковину, ПВХ-трубы под действием высоких температур могут стать мягкими и деформироваться. Допустимая температура для ПВХ-труб - +65 °C.

Кроме того, если сливать горячую воду и чередовать сразу с холодной, в трубах из полимера могут появляться микротрещины, которые постепенно будут увеличиваться и приведут к протечкам, особенно в местах соединений и изгибов.

Если трубы под раковиной в вашем доме сделаны из меди, железа или стали, то кипяток можно сливать.

В общем сантехники рекомендуют подождать 20-30 минут пока вода остынет, а затем слить ее в раковину. Если вы спешите, можно во время слива кипятка открыть смеситель с холодной водой.

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