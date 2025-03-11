Почему опасно выливать кипяток в раковину: неожиданные риски

Вы узнаете:
- Почему сантехники не рекомендуют регулярно выливать кипяток в раковину
- В чем опасность
- В трубы из какого материала можно выливать кипяток
Многие после того, как сварят пельмени, рис или макароны, сразу выливают воду в раковину. Однако сантехники все же не рекомендуют злоупотреблять этим способом. Главред узнал, почему опасно сливать кипяток в трубы.
Портал UkrMedia пишет, что большинство труб и сифонов изготавливаются из поливинилхлорида - это полимер, который очень гибкий, прочный, долговечный и устойчивый к коррозии.
Если регулярно выливать кипяток в раковину, ПВХ-трубы под действием высоких температур могут стать мягкими и деформироваться. Допустимая температура для ПВХ-труб - +65 °C.
Кроме того, если сливать горячую воду и чередовать сразу с холодной, в трубах из полимера могут появляться микротрещины, которые постепенно будут увеличиваться и приведут к протечкам, особенно в местах соединений и изгибов.
Если трубы под раковиной в вашем доме сделаны из меди, железа или стали, то кипяток можно сливать.
В общем сантехники рекомендуют подождать 20-30 минут пока вода остынет, а затем слить ее в раковину. Если вы спешите, можно во время слива кипятка открыть смеситель с холодной водой.
Другие новости:
- Что делать, если резинка на холодильнике не плотно прилегает: лайфхак с кипятком
- Как правильно отваривать замороженные пельмени: бросать в кипяток или нет
- Заварку или кипяток: что первым нужно класть в чашку - окончательный ответ
Что известно о UkrMedia?
UkrMedia - это украинская интернет-газета, которая функционирует еще с 2011 года и по сей день. На портале публикуют материалы по различным темам, таких как психология, культура, мода, красота и другие. Интернет-газета предоставляет актуальные новости, ориентируясь на широкую аудиторию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред