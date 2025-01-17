Как правильно отваривать замороженные пельмени: бросать в кипяток или нет

Существует мнение, что замороженные пельмени нужно бросать прямо в кипящую воду. Однако опытные повара указывают на то, что такой способ может быть не лучшим.

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Как правильно варить замороженные пельмени / коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube-канала "Готовим с вами вместе"

Вы узнаете:

Как правильно варить замороженные пельмени

Советы, как приготовить вкусные замороженные пельмени

Время варки

Готовность пельменей

Замороженные пельмени, которые часто воспринимаются как удобная еда, могут быть не такими простыми в приготовлении, как может показаться, на первый взгляд – важно придерживаться правильной технологии приготовления. Главред рассказывает, как правильно отваривать замороженные пельмени.

Автор YouTube-канала "Готовим с вами вместе" также рассказала, как варить замороженные пельмени.

Как правильно варить замороженные пельмени

Эксперты рекомендуют использовать для приготовления пельменей большую кастрюлю, наполненную достаточным количеством воды, чтобы обеспечить им достаточное пространство для правильного приготовления без переполнения. Также очень важно периодически помешивать пельмени ложкой, чтобы они не прилипали ко дну кастрюли.

Советы, как приготовить вкусные замороженные пельмени, сохранив их сочность и насыщенный вкус:

перед тем, как бросать замороженные пельмени в воду, попробуйте довести их до нормальной температуры – сделать это можно, если замочить продукт в воде на несколько минут;

лучше всего замороженные пельмени бросать в воду, температура которой не превышает 50 градусов;

во время варки добавьте немного холодной воды, тогда температура останется равномерной.

После приготовления пельмени рекомендуется обдать холодной водой, чтобы остановить процесс варки и сохранить текстуру.

Смотрите видео о том, как правильно варить замороженные пельмени

Время варки

Время варки варьируется и зависит не от размера пельменей, а от толщины теста.

В среднем варить их нужно в течение примерно семи минут, периодически помешивая.

Если вы переварите пельмени, то тесто разварится и расползётся - у вас будут отдельные кусочки теста и мяса. Если же не доварите, то рискуете получить сырое тесто.

Готовность пельменей

Чтобы убедиться, что пельмени готовы, достаньте один экземпляр из кастрюли и аккуратно разрежьте его. Начинка должна быть полностью приготовленной, а тесто - мягким и упругим. Если начинка сырая, продолжайте варку в течение ещё нескольких минут.

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