Стиралка засияет невиданной чистотой: натуральное средство удивит настоящим чудом

Многие не подозревают, что стиральные машины нуждаются в регулярной очистке. Остатки порошка и постоянная влажность внутри устройства создают благоприятную среду для образования плесени, особенно по краям дверцы.

Плесень часто проявляется как тёмный или липкий налёт по периметру резинового уплотнителя и может стать причиной неприятного, затхлого запаха на только что выстиранной одежде, пишет Express.

По словам экспертов по уходу за бельём, избежать подобных проблем просто — достаточно оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой после каждой стирки, чтобы дать влаге испариться.

Самый эффективный способ сохранить чистоту машины — предотвращать избыточную влажность. Закрытая дверца удерживает влагу внутри, способствуя размножению плесени и бактерий. Поэтому рекомендуется не только приоткрывать саму дверцу, но и оставлять открытым отсек для порошка, чтобы обе зоны могли проветриваться.

Кроме того, остатки моющего средства внутри машины также могут стать питательной средой для грибка, особенно если их не смывать вовремя.

Как убрать плесень из стиральной машины

Для начала смочите тряпку белым уксусом и аккуратно протрите резиновые уплотнители по краю барабана. Уксус обладает природными антисептическими свойствами и эффективно уничтожает грибковые споры, которые скапливаются в трудно доступных местах, особенно в резинках, где дольше всего удерживается влага.

Затем насыпьте немного пищевой соды прямо в барабан и запустите пустой цикл стирки на высокой температуре. Благодаря своим щелочным свойствам сода отлично растворяет остатки жира и мыла, не повреждая поверхность.

После завершения цикла машина должна стать заметно чище и свежее. Если плесень всё ещё не исчезла, можно повторить процедуру: на этот раз залейте белый уксус в отсек для моющего средства и снова включите горячую стирку.

Важно: не используйте уксус и соду одновременно — при взаимодействии они нейтрализуют действия друг друга, и чистка будет менее эффективной.

Секрет правильной стирки белья

Удалить пятна с постельного белья можно простым и безопасным способом, не прибегая к сильнодействующей бытовой химии — достаточно добавить немного лимонного сока при стирке.

Если простыни потускнели или покрылись загрязнениями, просто влейте примерно 50 мл свежего лимонного сока в отсек для кондиционера или прямо в барабан стиральной машины. После стирки бельё станет заметно светлее, свежее и будет выглядеть как новое.

