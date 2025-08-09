Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

5 вещей, которые никогда нельзя смывать в кухонную раковину

Даяна Швец
9 августа 2025, 16:40
95
Засоренный слив - неприятная ситуация, которую не всегда удается устранить самостоятельно, поэтому лучше сразу избегать попадания определенных вещей в трубы.
раковина
5 самых опасных отходов для кухонной раковины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Жиры и масла затвердевают на стенках труб, образуя слой, который препятствует стоку воды
  • Крахмалистые продукты становятся липкими и склеивают другие отходы
  • Кости и твердыесемена могут застрять в сливе и повредить трубы

Часто нам кажется, что кухонная раковина может "проглотить" буквально что угодно - от овощных остатков до масла и жира. Но даже если сейчас с ней нет проблем, это не гарантирует, что они не появятся чуточку позже, пишет Главред со ссылкой на Martha Stewart.

Что категорически нельзя выливать или выбрасывать в раковину:

видео дня
  • Кофейная гуща. Смывать кофейнуюгущу в раковину удобно, но опасно. В трубах она ведет себя как мокрый песок, слипается и оседает, создавая устойчивые засоры, которые сложно прочистить.
  • Жиры и масла. Масло, масло и другие жиры не смешиваются с водой, а оседают на стенках труб. Со временем они густеют и превращаются в твердую корку, особенно при контакте с холодной водой, блокируя проход.
  • Крахмалистые продукты. Рис, макароны, картофельные корки - опасны для слива. После попадания в воду крахмал делает их липкими, из-за чего они быстро собирают другие отходы, образуя плотный засоренный ком.
  • Кости и скорлупа. Рыбные хребты, куриные кости, яичная скорлупа и панцири морепродуктов легко застревают в сливе, вызывая блокировку.
  • Косточки и твердые семена. Сердцевины персиков, авокадо и другие твердые косточки могут повредить слив. Если предмет сложно разрезать ножом, он точно не должен попадать в раковину.

Также эксперты назвали простой рецепт средства, которое обеспечит чистоту в доме.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

17:31Синоптик
Переговоры о прекращении огня: Зеленский раскрыл опасность российского плана

Переговоры о прекращении огня: Зеленский раскрыл опасность российского плана

16:16Украина
На Сумщине без успеха: разведка оценила, сколько территорий оккупировала РФ в июле

На Сумщине без успеха: разведка оценила, сколько территорий оккупировала РФ в июле

15:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Грозовые дожди возвращаются: в Украину идет резкое похолодание

Грозовые дожди возвращаются: в Украину идет резкое похолодание

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

Последние новости

18:28

Почему подушки нужно вынести на солнце 10 августа: интересные приметы в этот день

18:16

Влияние Мелании на взгляды Трампа по Украине: в The Guardian раскрыли детали

17:48

Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать

17:31

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

17:24

Унитаз очистится буквально на глазах: опытные хозяйки раскрыли хитрый фокусВидео

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
17:09

Шикарное блюдо за 15 минут на завтрак, обед, или ужин - рецепт

16:40

5 вещей, которые никогда нельзя смывать в кухонную раковину

16:17

В Украине обвалились цены на популярное мясо: во сколько можно уложиться

16:16

Переговоры о прекращении огня: Зеленский раскрыл опасность российского плана

Реклама
15:50

Певец Александр Пономарев рассказал, на чем зарабатывает во время войны

15:45

Самые преданные семейные партнеры: астрологи назвали ТОП-4 верных знака

15:30

Радость от чужого горя: объяснение, почему мы радуемся, когда кто-то страдает

15:18

Путин не будет встречаться с Зеленским: эксперт назвал главную причину

15:17

На Сумщине без успеха: разведка оценила, сколько территорий оккупировала РФ в июле

15:12

Булочка в сумке и другие нюансы: что можно и нельзя делать за шведским столом

15:05

Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения простым средством из кухни: что надо смешать

14:39

СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России: что удалось поразить

14:37

Неожиданно: любовница мужа Алсу заговорила о беременности

14:00

В США неправильно поняли требования Путина о прекращении огня - Bild

13:51

Почему Теремки называются именно так: как появилось название известного района Киева

Реклама
13:33

Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

13:28

Помидоры не краснеют в августе: как помочь им дозреть до холодовВидео

13:02

Гороскоп на завтра 10 августа: Рыбам - ссоры, Девам - лучше сидеть дома

12:56

В Татарстане атакован завод по производству Шахедов для ударов России по Украине

12:39

Умер популярный российский актер Иван Краско

12:21

Путин хочет контролировать Донетчину: в МИД Украины ответили, возможно ли это

11:57

Фесенко: генпрокурор Кравченко - не "политический назначенец", а независимый профессионал

11:53

Что убивает уют камина: дизайнер назвал главную ошибку большинства гостинных

11:53

Девушка актера Константина Темляка обвинила его в насилии и абьюзе: тяжелый постВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

11:31

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

11:30

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

11:16

Можно ли в церковь ходить в шортах: есть единственное исключение, когда это не запрещаетсяВидео

10:27

Один приём, и сорняк исчезнет навсегда: как избавиться от поросли на 100%Видео

09:57

Будут очень тяжелые компромиссы: в Раде сделали тревожное заявление о мире в Украине

09:42

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

09:09

Последнее полнолуние лета: кому ждать исполнения желаний, а кому — тяжёлого прощания

09:07

Поставки оружия на фронт остановлены, российская железная дорога в огне - "АТЕШ"

08:44

РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены: деталиФото

08:10

Удары дронами за первую неделю августа: что готовит РФмнение

Реклама
07:53

Трамп объявил дату и место встречи с Путиным: стало известно, будет ли там Зеленский

07:10

Какой выход безопасен: нужно быть очень умным человеком, чтобы догадаться

06:10

Переговорные качели: что нам не известномнение

05:57

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

05:26

Шнуровать кроссовки не обязательно: лайфхак, который знают единицы

05:00

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 1217

04:35

Как правильно - "яблучний" или "яблуневий": объяснение удивит всех украинцевВидео

03:30

Добавит шика: как выбрать цвет входной двери, чтобы впечатлить с порога

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с парашютистом за 17 секунд

02:00

Рассмешат любого: астрологи назвали ТОП-6 самых веселых знаков зодиака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять