5 вещей, которые никогда нельзя смывать в кухонную раковину

Вкратце:
- Жиры и масла затвердевают на стенках труб, образуя слой, который препятствует стоку воды
- Крахмалистые продукты становятся липкими и склеивают другие отходы
- Кости и твердыесемена могут застрять в сливе и повредить трубы
Часто нам кажется, что кухонная раковина может "проглотить" буквально что угодно - от овощных остатков до масла и жира. Но даже если сейчас с ней нет проблем, это не гарантирует, что они не появятся чуточку позже, пишет Главред со ссылкой на Martha Stewart.
Что категорически нельзя выливать или выбрасывать в раковину:
- Кофейная гуща. Смывать кофейнуюгущу в раковину удобно, но опасно. В трубах она ведет себя как мокрый песок, слипается и оседает, создавая устойчивые засоры, которые сложно прочистить.
- Жиры и масла. Масло, масло и другие жиры не смешиваются с водой, а оседают на стенках труб. Со временем они густеют и превращаются в твердую корку, особенно при контакте с холодной водой, блокируя проход.
- Крахмалистые продукты. Рис, макароны, картофельные корки - опасны для слива. После попадания в воду крахмал делает их липкими, из-за чего они быстро собирают другие отходы, образуя плотный засоренный ком.
- Кости и скорлупа. Рыбные хребты, куриные кости, яичная скорлупа и панцири морепродуктов легко застревают в сливе, вызывая блокировку.
- Косточки и твердые семена. Сердцевины персиков, авокадо и другие твердые косточки могут повредить слив. Если предмет сложно разрезать ножом, он точно не должен попадать в раковину.
Также эксперты назвали простой рецепт средства, которое обеспечит чистоту в доме.
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
