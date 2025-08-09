Почему Теремки называются именно так: как появилось название известного района Киева

Сейчас район условно делят на Теремки-1 и Теремки-2 и раньше называли "киевским Силиконовым плато".

Как появилось название киевских Теремков

Почему новостройки для ученых назвали "Теремками"

Фраза Кузьмы Скрябина: "Да, теперь надо сориентироваться по местности и понять, в какую сторону Термки" – давно стала крылатой. Однако мало кто знает, что название этого киевского района имеет неожиданное происхождение. Оно связано не со сказочными сюжетами или архитектурными особенностями, а с событиями советского периода и даже идеей создания "города в городе", рассказывает Телеграф.

Хотя слово теремки звучит по-сказочному и означает небольшой домик (уменьшенное от терем, в древнерусском языке "башня" или верхний этаж здания), история столичных Теремков не мифическая, а, скорее, более прагматичная.

В 1960-х годах рядом с Голосеевским лесом начали возводить жилой массив для ученых сотрудников Института кибернетики АН УССР и связанных с ним учреждений. В планах проекта было создание компактного "городка ученых" с современной планировкой, школами, детсадами и зелеными зонами.

По одной версии, название "Теремки" придумали сами жители нового района, в шутку называя свои новостройки "теремками" в духе советской романтики. Со временем это название вышло за пределы шутки и стало официальным.

Впрочем, существует и другое предположение: топоним может иметь более глубокие корни, еще со времен Киевской Руси. Мол, когда-то здесь могли стоять терема - деревянные усадьбы киевской знати, расположенные вблизи леса и ручьев. Прямых археологических подтверждений этому на сегодня нет.

Сегодня Теремки - известная часть Голосеевского района, ее условно разделяют на:

Теремки-1 - ближе к метро "Ипподром" и проспекту Глушкова;

- ближе к метро "Ипподром" и проспекту Глушкова; Теремки-2 - рядом с улицей Академика Заболотного и Одесской площадью.

В советское время район из-за концентрации научных учреждений, особенно в сфере электроники и кибернетики даже называли "киевским Силиконовым плато". До начала застройки здесь были дачи, поля и леса, часть которых сохранилась в пределах ВДНХ и Голосеевского леса.

