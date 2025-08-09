Почему Теремки называются именно так: как появилось название известного района Киева

Главное:
- Как появилось название киевских Теремков
- Почему новостройки для ученых назвали "Теремками"
Фраза Кузьмы Скрябина: "Да, теперь надо сориентироваться по местности и понять, в какую сторону Термки" – давно стала крылатой. Однако мало кто знает, что название этого киевского района имеет неожиданное происхождение. Оно связано не со сказочными сюжетами или архитектурными особенностями, а с событиями советского периода и даже идеей создания "города в городе", рассказывает Телеграф.
Хотя слово теремки звучит по-сказочному и означает небольшой домик (уменьшенное от терем, в древнерусском языке "башня" или верхний этаж здания), история столичных Теремков не мифическая, а, скорее, более прагматичная.
В 1960-х годах рядом с Голосеевским лесом начали возводить жилой массив для ученых сотрудников Института кибернетики АН УССР и связанных с ним учреждений. В планах проекта было создание компактного "городка ученых" с современной планировкой, школами, детсадами и зелеными зонами.
По одной версии, название "Теремки" придумали сами жители нового района, в шутку называя свои новостройки "теремками" в духе советской романтики. Со временем это название вышло за пределы шутки и стало официальным.
Впрочем, существует и другое предположение: топоним может иметь более глубокие корни, еще со времен Киевской Руси. Мол, когда-то здесь могли стоять терема - деревянные усадьбы киевской знати, расположенные вблизи леса и ручьев. Прямых археологических подтверждений этому на сегодня нет.
Сегодня Теремки - известная часть Голосеевского района, ее условно разделяют на:
- Теремки-1 - ближе к метро "Ипподром" и проспекту Глушкова;
- Теремки-2 - рядом с улицей Академика Заболотного и Одесской площадью.
В советское время район из-за концентрации научных учреждений, особенно в сфере электроники и кибернетики даже называли "киевским Силиконовым плато". До начала застройки здесь были дачи, поля и леса, часть которых сохранилась в пределах ВДНХ и Голосеевского леса.
Как появлялись названия украинских городов - детали
Главред рассказывал, почему Полтава называется именно так. Этот город, раскинувшийся на живописных просторах Украины, завораживает не только своей древней историей, но и загадочным названием.
Также недавно была раскрыта тайна, как появилось название города Сумы. Сначала город, вероятно, называли просто "поселением на Псле". А название начали искать позже, когда община уже сформировалась и закрепилась.
Также рассказывалось, кто руководил Украиной дольше всех в истории. Украинский историк Александр Алферов назвал трех правителей, которые дольше всех возглавляли Украину. И первое место в этом списке может вас удивить.
Больше интересных новостей о культуре:
- Страницы жизни Николая Леонтовича: что скрывала советская власть
- Древний миф опровергнут: почему подвиг Сусанина выдумка и при чем здесь украинец
- Интересные факты о 90-х: что означала "кравчучка" и какие вещи стали символами эпохи
Об источнике: Телеграф
Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред