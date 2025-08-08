Древний миф опровергнут: почему подвиг Сусанина выдумка и при чем здесь украинец

Эксперт развенчивает миф об Иване Сусанине и открываем настоящую историю героя Смутного времени.

https://glavred.info/culture/drevniy-mif-oprovergnut-pochemu-podvig-susanina-vydumka-i-pri-chem-zdes-ukrainec-10688255.html Ссылка скопирована

Культуролог Горобчук бросает вызов традиционным историческим мифам / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Почему миф о Сусанине распространили в России

Какой подвиг настоящего украинского героя остался без внимания

По легенде, Иван Сусанин намеренно завел польский отряд в густое лесное болото, жертвуя жизнью за спасение царя Михаила Романова во время Смутного времени.

Главред решил детально рассмотреть настоящую историю и мифологию вокруг образа Сусанина.

видео дня

Однако известный украинский культуролог Богдан-Олег Горобчук на канале "Культуртригер" ставит под сомнение эту распространенную версию.

Горобчук со ссылкой на исследование украинского историка Николая Костомарова доказывает, что настоящий подвиг произошел не с Иваном Сусаниным и не в пользу русского царя, а был совершен украинским казацким атаманом Никитой Галаганом. Именно он в период освободительной войны Богдана Хмельницкого (1648-1654) намеренно завел польское войско в ловушку.

Эксперт подчеркивает, что образ Сусанина был сфальсифицирован в начале XIX века с целью легитимации династии Романовых, а также подчеркивания идеологии самодержавия и православия в Российской империи.

Этот миф получил широкое распространение благодаря поэмам, операм Н. Глинки ("Жизнь за царя"), скульптурам, картинам и даже был включен в российские школьные учебники.

Таким образом, он решил подчеркнуть важность признания настоящего героя - Никиты Галагана, который до сих пор остается почти неизвестным в популярной истории.

Видео на канале "Культуртригер" бросает вызов традиционному российскому мифу, показывая, что реальные подвиги в Смутное время связаны с украинскими казаками, а Сусанинский миф служит лишь пропагандистскими целями.

Подробнее о развенчании российского мифа смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: "Культуртригер" Культуртригер - видео-проект на YouTube, который открывает тайны, а также рассказывает о шок-контенте и сенсациях в мире искусства и культуры. Авторами канала являются поэт, художник, кандидат социологических наук Богдан-Олег Горобчук, а также поэтесса, переводчица, музыкантка Элла Евтушенко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред