Интересные факты о 90-х: что означала "кравчучка" и какие вещи стали символами эпохи

Руслан Иваненко
8 августа 2025, 19:23
Автор раскрывает историю тамагочи, который научил детей ответственности за виртуального друга.
90-е
Как кравчучка помогала украинцам перевозить товары / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Кто изобрел кравчучку и почему она стала легендой
  • Чем пейджеры и тамагочи покорили украинцев
  • Как клетчатая сумка стала атрибутом "бизнеса"

Сегодня, когда технологии меняются ежедневно, трудно представить жизнь без смартфонов, соцсетей и онлайн-доставки. Однако 90-е годы в Украине имели свой уникальный колорит, который формировался благодаря особым, часто неожиданным предметам.

Главред решил окунуться в ностальгию и разобраться, какие вещи стали настоящими символами той эпохи.

В видео на YouTube-канале "The Документалист" блогер рассказывает о вещах, которые стали визитной карточкой 90-х годов в Украине.

"Кравчучка"

По словам автора, одним из самых ярких символов 90-х, безусловно, является "кравчучка". Эта складная тележка, названная в честь первого президента Украины Леонида Кравчука, стала незаменимым помощником для многих. Изобретенная еще в 1983 году инженером Алексеем Сергеевым, она была простой, компактной и могла выдерживать груз до 100 кг.

Для "челноков", перевозивших товары из-за границы, дачников и рыночных торговцев "кравчучка" была настоящим спасением. Это народное изобретение идеально иллюстрирует дух предпринимательства и выживания в условиях экономической нестабильности.

Пейджеры и клетчатые сумки

Эпоха 90-х ознаменовалась не только трудностями, но и появлением нового бизнес-класса. В то время, когда мобильные телефоны были недоступной роскошью, пейджер стал ключевым средством связи для деловых людей, медиков и предпринимателей. Это небольшое устройство, принимающее короткие текстовые сообщения, символизировало скорость и эффективность, позволяя всегда оставаться на связи.

Параллельно с этим, еще одним неотъемлемым атрибутом стали клетчатые сумки. Прочные и вместительные, они использовались для перевозки товаров, походов на базар и покупок. Эти сумки стали символом "челночного" бизнеса - первых шагов к рыночной экономике.

Тамагочи - виртуальный любимец

Детям 90-х хорошо знаком еще один культовый предмет - тамагочи. Эта японская портативная игрушка в виде брелока с виртуальным питомцем научила целое поколение ответственности.

Дети часами ухаживали за своим цифровым любимцем, кормили его, играли с ним и лечили. Тамагочи не просто развлекал, он стал символом детства, технологического прогресса и новых возможностей, которые приходили в Украину.

Эти предметы - "кравчучка", пейджеры, клетчатые сумки и тамагочи - это не просто вещи. Это настоящие артефакты, передающие атмосферу 90-х.

О других вещах из 90-х смотрите в видео на канале "The Документалист".

Об источнике: "The Документалист"

ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

