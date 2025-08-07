Страницы жизни Николая Леонтовича: что скрывала советская власть

Автор рассказывает, как Николай Леонтович создал всемирно известный "Щедрик" и прославил украинскую музыку.

https://glavred.info/culture/stranicy-zhizni-nikolaya-leontovicha-chto-skryvala-sovetskaya-vlast-10688045.html Ссылка скопирована

Как советские репрессии заставили композитора неоднократно менять место работы / коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Кто такой Николай Леонтович и почему "Щедрик" стал мировым хитом

Какие были обстоятельства смерти выдающегося украинского композитора

Как советская власть скрывала правду о Леонтовиче

Николай Леонтович - выдающийся украинский композитор, который вошел в историю благодаря своей уникальной обработке народной песни "Щедрик". Именно благодаря его творчеству мир сегодня знает украинскую мелодию в англоязычной версии - знаменитой "Carol of the Bells".

видео дня

Главред решил рассказать о Николае Леонтовиче - гениальном украинском композиторе, создателе всемирно известного "Щедрика".

Блогер и режиссер Богдан Когут на канале "Останій гетьман" рассказывает о сложном и одновременно ярком жизненном пути Леонтовича. По словам автора, творчество композитора не было единодушно принято - оно вызвало неоднозначную реакцию, а трагическая смерть художника свидетельствует о политических репрессиях того времени.

Ранние годы и музыкальное образование

Николай Леонтович родился 13 декабря 1877 года в селе Монастырок Винницкой области в семье священника. Однако его путь полностью связан с музыкой - он учился в Подольской духовной семинарии, овладел игрой на нескольких инструментах и начал создавать хоровые обработки украинских народных песен.

Работая учителем в сельских школах, композитор организовывал хоровые коллективы и самодеятельные оркестры. В 1904-1908 годах он основал первый в Украине хоровой коллектив железнодорожников в Донецкой области, что привлекло внимание властей. Из-за политических преследований Леонтович был вынужден вернуться на Подолье, в Тульчин, где продолжал преподавать музыку.

Мировая известность "Щедрика"

Наибольшую популярность ему принесла хорово-инструментальная обработка песни "Щедрик", которая впервые прозвучала в Украине, а затем была представлена в Нью-Йорке. Американский радиоведущий Питер Вильговский записал англоязычный текст песни, что сделало ее всемирно известной.

После провозглашения УНР Леонтович переехал в Киев, где создал свои первые симфонические произведения. Однако с приходом большевиков, которые преследовали украинскую интеллигенцию, ему снова пришлось сменить место жительства.

Трагическая смерть и политическое сокрытие

По словам Богдана Когута, в ночь на 23 января 1921 года Леонтович был убит чекистом, который проник в дом композитора под предлогом переночевать. Советская власть тщательно скрывала это преступление, и только в конце XX века архивные документы подтвердили причастность советских агентов.

Наследие и влияние на культуру

Наследие Николая Леонтовича остается живым и поныне - его хоровые произведения исполняются в Украине и за ее пределами, а мелодия "Щедрика" стала символом украинской культуры в мире.

Подробнее о жизни и творчестве Николая Леонтовича смотрите в видео на канале "Останій гетьман".

Читайте также:

Об источнике: ютуб канал "Останій гетьман" На этом канале режиссер и блогер публикует видео об Украине и украинцах, где рассказывает о людях, которые повлияли на историю нашей страны, а также о знаковых событиях, которые здесь происходили. Он также рассказывает об истории основания украинских городов и сел. Автор считает, что YouTube - это не только место для развлечений, но и источник познания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред