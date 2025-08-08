Что говорил легендарный французский поэт 19 века об Украине — актуально и сегодня

О чем идет речь в материале:
- Какую связь имеет Бальзак с Украиной
- Кто из французских писателей женился в Бердичеве
- Где венчался Бальзак
Французский классик Оноре де Бальзак дважды бывал в Украине, и наш край оставил у него незабываемые впечатления. О том, что именно поразило Бальзака больше всего, рассказал в видео на YouTube украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.
Главред выяснил, что связывает Оноре де Бальзака с Украиной.
Что говорил Бальзак об Украине
Известный писатель не просто путешествовал по нашим землям - его сердце принадлежало украинке Эвелине Ганской. Но не только любовь захватила Бальзака в Украине.
"Бальзак называл Украину земным раем и царством хлебов", - отмечает Алферов.
Это определение, которое он оставил в своих письмах, стало настоящим комплиментом для украинской природы, щедрости и культуры.
Смотрите видео о связи Бальзака с Украиной:
Что поразило Бальзака в Украине
Больше всего в Украине Бальзака поразила кухня - особенно хлеб. Француз, знакомый с утонченной европейской гастрономией, был поражен многообразием украинских блюд.
"Он писал, как вы приедете в Украину, в этот рай земной, где я заприметил 77 способов приготовления хлеба", - привел пример историк.
Таким образом, даже европейские классики литературы признавали уникальность украинской кулинарной традиции.
"А мы все говорим о французских булочках. Это французы удивились нашему украинскому многообразию хлеба", - добавил Алферов.
Где жил Бальзак
Визиты Бальзака в Украину были связаны не только с эмоциями от увиденного, но и с личными чувствами. Именно здесь жила его возлюбленная - Эвелина Ганская.
"Прекрасная Эвелина Ганская, на которой он женился в 1850 году в Бердичеве", - рассказал историк.
Эта любовь стала не только романтической страницей в истории Бальзака, но и глубокой духовной связью между Францией и Украиной.
Вам также может быть интересно:
- О чем молчат историки РФ - раскрыт родовой секрет последнего императора России
- Что ели князья Киевской Руси - историк раскрыл детали меню древних украинцев
- Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих пор
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред