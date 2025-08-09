Радость от чужого горя: объяснение, почему мы радуемся, когда кто-то страдает

Хотя радость по поводу чужого горя может показаться странной, на самом деле это довольно распространенное явление.

Темная сторона человеческих эмоций / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему мы радуемся, когда конкурент терпит поражение

Что такое "радость от чужого горя" и почему она возникает

Сравнивать себя с другими - присущая людям черта. Посочувствовать, если у кого-то случилось горе, мы умеем, а вот порадоваться - это уже другая история. Почему в нас иногда пробуждается радость по поводу чужой беды рассказывает американский психолог Марк Трэверс в статье для Forbes.

Что означает "радость от чужого горя" - явление шаденфройде?

В немецком языке эмоциональное удовлетворение от чужого несчастья называется Schadenfreude - слово, состоящее из Schaden ("жаль") и Freude ("радость"). По словам Треверса, это часто является бессознательным психологическим механизмом, который помогает нам чувствовать себя лучше, особенно в моменты сомнений в собственных силах.

"Когда мы сравниваем себя с кем-то худшим, мы часто чувствуем себя лучше. Это тонкий, иногда бессознательный механизм адаптации, особенно в моменты сомнений в себе", - отметил психолог.

Почему чужие поражения иногда делают нас счастливее?

Явление шаденфройде наиболее заметно в конкурентной среде. Например, можно почувствовать облегчение или даже удовлетворение, когда коллега, который пытается понравиться руководству, вдруг демонстрирует плохие результаты и получает выговор.

"Это происходит потому, что люди имеют врожденную потребность чувствовать себя лучше и часто получают лучший образ себя, сравнивая себя с другими, которые могут быть менее счастливыми. Следовательно, люди, которые чувствуют угрозу своей самооценке, чаще испытывают шаденфройде", - пояснил Треверс.

По мнению эксперта, есть две ключевые причины, почему мы иногда можем радоваться чужому несчастью.

Какие потребности удовлетворяет человек, когда видит, что лузер - кто-то другой?

В исследовании 2017 года учёные проверили, способно ли чувство шаденфройде удовлетворять одну или несколько базовых психологических потребностей человека: поддержку самооценки, ощущение контроля, принадлежность к группе и осознание значимости собственного существования, особенно, когда мы кому-то завидуем.

По словам Марка Треверса, наблюдение за чужими поражениями или трудностями может временно защитить нас от чувства неполноценности.

"Когда жизнь кажется неконтролируемой, видеть других в подобной или худшей ситуации заставляет нас воспринимать собственные переживания не как личные неудачи, а как часть общей человеческой беспорядочности. Это особенно актуально в более конкурентных ситуациях. Мы все хотим верить, что в жизни у нас все "хорошо". Если кто-то другой чувствует себя хуже нас, это подтверждает, что мы не отстаем", - отметил специалист.

Другое исследование, проведенное в 2013 году, выявило связь между шаденфройде и верой в справедливый мир. "Это его карма", говорим мы. Но если ощущение эфемерной справедливости не приходит, то люди чаще испытывают удовлетворение, когда другие терпят неудачу.

"Это может быть связано с тем, что они хотят восстановить свою веру в справедливость мира. Когда кто-то придерживается таких убеждений, он склонен думать, что хорошие вещи случаются с хорошими людьми, а несчастье постигает тех, кто этого заслуживает. Если они не могут помочь жертве, они могут вместо этого обвинять ее или считать, что она заслужила это. Таким образом, они оправдывают несчастье, которое постигло ее", - говорит Треверс.

В то же время психолог отмечает: это не обязательно означает, что пострадавший человек действительно заслуживает неприятностей или является виновным в своем положении.

Делает ли шаденфройде нас подонками?

Стоит ли экстренно записываться на исповедь, потому что это делает вас "плохим" человеком? Не обязательно. Как подчеркивает Треверс, шаденфройде часто проявляется бессознательно, но надо уметь нести ответственность и за действия, и за свои теневые эмоции.

"Однако, если вы постоянно надеетесь на чьё-то поражение и активно пытаетесь поставить этого человека в затруднительное положение, это может быть тревожным сигналом. Вместо того, чтобы пытаться полностью избавиться от этого инстинкта, попробуйте заметить его, но не придавайте ему слишком большого значения", - советует психолог.

