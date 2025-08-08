Секрет крепкого союза: психолог раскрыл 4 главных ключа счастливых отношений

Именно они создают ощущение безопасности и уверенности, которое поддерживает отношения в долгосрочной перспективе.

https://glavred.info/stosunky/sekret-krepkogo-soyuza-psiholog-raskryl-4-glavnyh-klyucha-schastlivyh-otnosheniy-10688213.html Ссылка скопирована

Какие секреты долговечных отношений / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главные выводы:

Ключевыми факторами для гармонии является ощущение надежности, верности и искренности партнера

Важной составляющей является удовлетворительная интимная жизнь, включающая как физический, так и эмоциональный аспект

Существует несколько секретов, которые делают отношения по-настоящему счастливыми и гармоничными. О таких рассказал американский психолог Марк Треверс в своей статье для Forbes, ссылаясь на результаты исследования, опубликованного в июле 2025 года в научном журнале Frontiers in Psychology.

Ученые опросили более 800 человек, более 500 женщин и более 300 мужчин и выделили четыре ключевые составляющие, которые имеют наибольшее влияние на удовлетворение и баланс в отношениях:

Сформированная безопасная привязанность. Люди, которые имеют нестабильный тип привязанности (например, тревожный или избегающий близости), чаще чувствуют себя неудовлетворенными в отношениях. Они либо боятся быть брошенными, либо избегают глубокой близости, поэтому убегают. На контрасте, в стабильных парах партнеры имеют доверительную привязанность и чувствуют себя эмоционально защищенными.

Люди, которые имеют нестабильный тип привязанности (например, тревожный или избегающий близости), чаще чувствуют себя неудовлетворенными в отношениях. Они либо боятся быть брошенными, либо избегают глубокой близости, поэтому убегают. На контрасте, в стабильных парах партнеры имеют доверительную привязанность и чувствуют себя эмоционально защищенными. Построенное доверие. Надежность и искренность во взаимоотношениях - вот якорь, на котором держится эмоциональный комфорт. Люди должны чувствовать, что на партнера можно положиться в любой ситуации. Доверие включает уверенность в верности, уважении к личному пространству и искренних намерениях.

Ощущение равного вклада. Оба партнера должны верить в свою способность улучшать отношения. Это означает быть уверенными в своем умении решать конфликты, поддерживать друг друга, находить общие решения и налаживать энергообмен. Такой подход формирует не "я - это ты", не "я отдельно и ты отдельно", а ощущение "мы - команда".

Оба партнера должны верить в свою способность улучшать отношения. Это означает быть уверенными в своем умении решать конфликты, поддерживать друг друга, находить общие решения и налаживать энергообмен. Такой подход формирует не "я - это ты", не "я отдельно и ты отдельно", а ощущение "мы - команда". Удовольствие от интимной жизни. Интимность - это не только о физических отношениях или эротике, а прежде всего об эмоциональном контакте, балансе и уважении. Счастливые пары находят свою формулу близости, которая подходит именно им, и это помогает углубить связь и укрепить отношения на годы.

"Таким образом, секрет счастливых отношений может быть обманчиво прост в теории, но требует настоящей вовлеченности на практике. Счастливые пары стремятся быть рядом, оставаться командой во всех испытаниях и создавать надежную атмосферу тепла, доверия и стабильности на годы вперед", - подытожил психолог.

Недавно Главред со ссылкой на психолога объяснял, какие черты характера отталкивают мужчин. Он выделил пять особенностей, которые могут негативно влиять на отношения.

Психолог из США, Марк Треверс, назвал три простые ежедневные привычки, которые помогают сохранить любовь на долгие годы. По его словам, эти небольшие, но важные действия создают атмосферу доверия, заботы и взаимного развития в паре.

Также он дал интересное объяснение, почему даже крепкие пары распадаются. Он считает, что для крепких и глубоких отношений между партнёрами существует один критически важный навык - мало кто овладевает им в детстве, хотя он является ключевым для стабильного союза.

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

