В Крыму ликвидировали воевавшего в Украине главаря "Эспаньолы": детали расстрела

Бандформирование "Эспаньола" обустроило свою неформальную базу в захваченном РФ Севастополе.

https://glavred.info/ukraine/v-krymu-likvidirovali-voevavshego-v-ukraine-glavarya-espanoly-detali-rasstrela-10726307.html Ссылка скопирована

Станислава Орлова ликвидировали в Крыму / Коллаж Главред, фото Astra

Главное:

Бандформирование Орлова обустроило свою базу в Севастополе

Поводом для силовой операции могли стать подозрения в причастности Орлова к ОПГ

В Крыму расстреляли главаря российского бандформирования "Эспаньола" Станислава Орлова (известного под кличкой "Испанец"), который известен зверствами в ходе войны РФ с Украиной.

По данным издания Astra, бандформирование Орлова, сформированное в основном из футбольных хулиганов, обустроило свою неформальную базу в садовом товариществе "Флотский" на территории захваченного РФ Севастополя, где был и загородный дом "Испанца".

видео дня

Подробности расстрела Орлова

4 декабря 2025 года в дом Орлова ворвались вооружённые люди в камуфляже и с автоматическим оружием. Станислав Орлов был ликвидирован на месте. Очевидцы сообщили, что он не оказывал сопротивления и не пытался отстреливаться.

В распоряжении редакции оказались записи камер видеонаблюдения из СНТ "Флотский", предоставленные источником в экстренных службах захваченного РФ Крыма, причастным к проверке обстоятельств уничтожения Орлова.

На видео видно, что около 12:17 к дому №51 подъехали сразу четыре автомобиля — внедорожник без номеров, УАЗ, легковая машина и микроавтобус с нечитаемыми чёрными номерными знаками (вероятно, военные). Из машин вышли несколько мужчин в масках, вооружённых автоматами. Вскоре соседи услышали звуки выстрелов.

/ Скриншот

Причины уничтожения "Испанца"

По информации источников среди бывших подельников Орлова, поводом для силовой операции могли стать подозрения в незаконной торговле оружием и причастности "Испанца" к организованной преступной группе.

Журналисты также отмечают, что по аналогичным обвинениям за несколько недель до этого был задержан ещё один бывший главарь подразделения — Руслан Казанцев с позывным "Алтай", ранее руководивший морским отрядом "Эспаньолы".

Ликвидация главарей оккупантов: важные детали

По предварительным данным, в результате взрыва на территории так называемой "ЛНР" могли пострадать представители местных силовых структур. В частности, сообщается о возможном ранении исполняющего обязанности заместителя "министра МВД ЛНР". Также есть информация, что среди пострадавших может быть и "заместитель начальника уголовного розыска МВД ЛНР".

Ранее сообщалось о том, что в Луганске уничтожили оккупационного главаря. В результате взрыва был ликвидирован бывший мэр Луганска Манолис Пилавов.

Как сообщал Главред, ранее на юге задвухсотили одного из главарей "Ахмата". ВСУ ликвидировали одного из командиров вражеского подразделения вблизи Работино.

Другие новости:

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред