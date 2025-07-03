В Луганске "минуснули" оккупационного главаря: в Сети уже разлетелись первые видео

Что известно:
- В Луганске прогремел жесткий взрыв
- В результате взрыва был ликвидирован бывший "мэр" Луганска
В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв. Он произошел прямо в центре города утром на улице Тараса Шевченко. В Сети уже разлетелись видео с места события.
В результате взрыва погиб один человек, еще трое - ранены.
Оказалось, что утром был ликвидирован бывший "мэр" Луганска Манолис Пилавов. Оккупанты назначили его на эту должность еще в 2014 году, когда регион был захвачен Россией. В кресле "мэра" Пилавов просидел до 2023 года.
Смотрите видео с места взрыва в Луганске:
Кто стоит за подрывом Пилавова
"РБК-Украина" со ссылком на источник сообщает о том, что бывшего оккупационного мэра ликвидировала Служба безопасности Украины. Это было сделано путем подрыва взрывчатки.
Пилавов был одним из идеологов "ЛНР", соратником коллаборанта Игоря Плотницкого и лично принимал участие в свержение государственного строя.
Кто такой Манолис Пилавов
Манолис Пилавов был украинским пророссийским политиком и членом Партии регионов.
Известно, что в 1998 году он стал первым заместителем начальнкиа управления желищным хозяйством Луганкого горисполкома и первым заместителем председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов Каменнобродского районного совета. В 2002 году он уже стал замом луганского мэра, а в июне того же года - гендиректором "Луганскводы". В апреле 2006 года он снова стал замом мэра Луганска.
В 2009 году Пилавов занял пост президента Федерации футбола города Луганск и стал президентом футбольного клуба "Заря" (Луганск).
В 2014 году, когда часть области была захвачена российскими военными, он активно участвовал в деятельности "ЛНР" и в августе того же года взял на себя руководство городом, подчиняясь оккупантам. В декабре того же года россияне назначили его главой "Администрации города Луганск".
Следственное управление СБУ в Луганской области объявило его в розыск из-за того, что он был активным участником незаконного вооруженного формирования.
Известно, что у него остались жена и двое сыновей. Старший сын до 2014 года был помощником прокурора, позже старшим прокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. С приходом оккупантов он стал прокурором Лутугинского района. Младший сын работает хирургом-стоматологом.
У Пилавова также есть два двоюродных брата. Павел Пилавов был директором стадиона "Авангард", а сейчас депутат "Народного Совета ЛНР". Георгий Пилавов - шахматист-гроссмейстер.
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