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В Луганске "минуснули" оккупационного главаря: в Сети уже разлетелись первые видео

Ангелина Подвысоцкая
3 июля 2025, 16:15обновлено 3 июля, 16:50
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В результате взрыва был ликвидирован бывший мэр Луганска Манолис Пилавов.
взрыв в Луганске
В Луганске ликвидировали бывшего мэра / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, открытые источники

Что известно:

  • В Луганске прогремел жесткий взрыв
  • В результате взрыва был ликвидирован бывший "мэр" Луганска

В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв. Он произошел прямо в центре города утром на улице Тараса Шевченко. В Сети уже разлетелись видео с места события.

В результате взрыва погиб один человек, еще трое - ранены.

видео дня

Оказалось, что утром был ликвидирован бывший "мэр" Луганска Манолис Пилавов. Оккупанты назначили его на эту должность еще в 2014 году, когда регион был захвачен Россией. В кресле "мэра" Пилавов просидел до 2023 года.

Смотрите видео с места взрыва в Луганске:

взрыв в Луганске
В Луганске ликвидировали бывшего мэра / фото: скриншот

Кто стоит за подрывом Пилавова

"РБК-Украина" со ссылком на источник сообщает о том, что бывшего оккупационного мэра ликвидировала Служба безопасности Украины. Это было сделано путем подрыва взрывчатки.

Пилавов был одним из идеологов "ЛНР", соратником коллаборанта Игоря Плотницкого и лично принимал участие в свержение государственного строя.

Кто такой Манолис Пилавов

Манолис Пилавов был украинским пророссийским политиком и членом Партии регионов.

Известно, что в 1998 году он стал первым заместителем начальнкиа управления желищным хозяйством Луганкого горисполкома и первым заместителем председателя совета по вопросам деятельности исполнительных органов Каменнобродского районного совета. В 2002 году он уже стал замом луганского мэра, а в июне того же года - гендиректором "Луганскводы". В апреле 2006 года он снова стал замом мэра Луганска.

В 2009 году Пилавов занял пост президента Федерации футбола города Луганск и стал президентом футбольного клуба "Заря" (Луганск).

В 2014 году, когда часть области была захвачена российскими военными, он активно участвовал в деятельности "ЛНР" и в августе того же года взял на себя руководство городом, подчиняясь оккупантам. В декабре того же года россияне назначили его главой "Администрации города Луганск".

Следственное управление СБУ в Луганской области объявило его в розыск из-за того, что он был активным участником незаконного вооруженного формирования.

Известно, что у него остались жена и двое сыновей. Старший сын до 2014 года был помощником прокурора, позже старшим прокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. С приходом оккупантов он стал прокурором Лутугинского района. Младший сын работает хирургом-стоматологом.

У Пилавова также есть два двоюродных брата. Павел Пилавов был директором стадиона "Авангард", а сейчас депутат "Народного Совета ЛНР". Георгий Пилавов - шахматист-гроссмейстер.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, 23 мая дроны атаковали завод, который производит аккумуляторы. Липецкий завод "Энергия" является поставщиком Министерства обороны России.

В ночь на 24 мая в Липецкой области России снова активизировалась система ПВО - в регионе раздавались взрывы. Объектом атаки стал завод "Энергия" в городе Елец, который, что интересно, уже подвергался удару накануне.

1 июля стало известно, что ГУР с помощью ударных "Бобров" поразило российские системы ПВО и ряд других объектов на территории временно оккупированного Крыма.

Также 1 июля в Ижевске прогремели взрывы. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко намекнул на возможный удар по местному электромеханическому заводу "Купол" - одному из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛ "Гарпия-А1" для армии РФ.

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