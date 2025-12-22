50 лет незаконного брака: СМИ раскрыли главную тайну патриарха Кирилла

Лидия Леонова проживает в недвижимости Владимира Гундяева, сопровождает его в поездках и оформляет на себя имущество, связанное с патриархом.

На протяжении более полувека рядом с патриархом Кириллом (Владимиром Гундяевым) находится женщина, с которой его связывают фактические семейные отношения.

По данным журналистов Проекта, она проживает в его недвижимости, сопровождает его в поездках и оформляет на себя имущество, связанное с патриархом.

Речь идёт о Лидии Леоновой, ранее носившей фамилию Холодова. В СМИ её нередко представляли дальней родственницей Кирилла, однако авторы расследования заявляют, что не нашли подтверждений такому родству.

В начале 1970-х годов Холодова была замужем за гражданином Украины Михаилом Леоновым, но этот брак быстро распался. Спустя несколько лет, в 1984 году, она переехала вслед за Гундяевым в Смоленск, где он проходил служение, а затем жила с ним и в Москве, включая его дом в Серебряном бору.

Согласно расследованию, Леонова зарегистрирована в квартире патриарха в знаменитом Доме на набережной с видом на храм Христа Спасителя. Кроме того, на неё оформлен целый ряд объектов недвижимости и активов, связанных с Кириллом.

В частности, Леоновой принадлежит компания "Владолид" (вероятно, от имен Владимир и Лидия), занимающаяся управлением недвижимостью. На эту фирму записано коммерческое помещение в Санкт-Петербурге, а в том же здании находится и её квартира. Также журналисты указывают на два земельных участка в районе подмосковного парка "Патриот", квартиру стоимостью около 60 миллионов рублей в центре Москвы и автомобили, которыми пользуется патриарх.

Авторы расследования подчёркивают, что роль Лидии Леоновой фактически соответствует статусу гражданской супруги. При этом церковные каноны запрещают монахам и высшим духовным лицам Русской православной церкви вступать в брак.

Гундяев публично опозорился: что стряслось

Во время официального мероприятия с участием президента России Владимира Путина глава РПЦ патриарх Кирилл оказался в неловкой ситуации. Обращаясь к главе государства, он назвал его "Владимиром Васильевичем", использовав неверное отчество. Осознав оговорку, Кирилл тут же поправился и произнёс имя Путина правильно. При этом наблюдатели обратили внимание на реакцию президента РФ: на его лице мелькнула напряжённая усмешка, а челюсти заметно сжались.

Как писал Главред, ранее Гундяев набросился на Поклонскую из-за ведьмовского ритуала. Наталья Поклонская поздравила с праздником Самайн и отметилась на "ведьмовском" мероприятии.

Ранее сообщалось о том, что Кирилла вывели под руки: патриарха Путина госпитализировали. Главе РПЦ стало сильно плохо - его даже пришлось сопровождать до скорой под руки.

О персоне: патриарх Кирилл Патриарх Кирилл (рус. Патриарх Кирилл; настоящее имя Владимир Михайлович Гундяев, рус. Владимир Михайлович Гундяев; род.20 ноября 1946, Ленинград, РСФСР) - российский религиозный деятель, бывший агент КГБ, епископ Русской православной церкви, с 1 февраля 2009 года - Патриарх Московский, предстоятель Русской православной церкви, заявляет Википедия. Проповедует доктрину "русского мира". Главный инициатор церковного милитаризма.

