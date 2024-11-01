Коротко:
- Гундяев закатил истерику из-за праздника Хэллоуин
- Поклонская показала ведьмовской ритуал
Поддерживающий российское вторжение в Украину глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) набросился на сторонников празднования Хэллоуина, который в РФ переименовали в Велесову ночь.
Он истерически заявил о "странных явлениях" — попытках возродить язычество, упомянув при этом украинскую коллаборантку, бывшего прокурора Крыма и советника генпрокурора РФ Наталью Поклонскую.
По словам Гундяева, в образовательной сфере "наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии".
"Можно не упоминать имя Натальи Поклонской, но дело не только в ней. В частности, мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хэллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать оттенок якобы исконно славянского праздника", — причитает пособник Путина.
По его словам, таким образом происходит "подмена ценностей", "фальсификация национальной истории" и "умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа", что представляет собой "некий вызов есть некий вызов подлинным ценностям "русского мира".
Кто такой патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (рус. Патриарх Кирилл; настоящее имя Владимир Михайлович Гундяев, рус. Владимир Михайлович Гундяев; род.20 ноября 1946, Ленинград, РСФСР) - российский религиозный деятель, бывший агент КГБ, епископ Русской православной церкви, с 1 февраля 2009 года - Патриарх Московский, предстоятель Русской православной церкви, заявляет Википедия.
Проповедует доктрину "русского мира". Главный инициатор церковного милитаризма.
Что известно о ведьмовском ритуале Поклонской
Отметим, что Поклонская накануне опубликовала в своем Telegram пост-поздравление с праздником Самайн. Подписчикам она порекомендовала в эту ночь вспоминать "своих умерших родичей", приготовить для них символическое угощение, подвести итоги своего личного пути и построить планы на будущее.
"И если в эту магическую ночь с вами произойдет что-то необычное, не удивляйтесь…" — написала она.
При этом Поклонская опубликовала видео и фотографии с "женско-ведьмовского" мероприятия, которое она посетила.
Ранее сообщалось о том, что Кирилла вывели под руки: патриарха Путина госпитализировали. Главе РПЦ стало сильно плохо - его даже пришлось сопровождать до скорой под руки.
Как сообщал Главред, Поклонская эмоционально высказалась и была обругана россиянами. Наталья Поклонская, известная коллаборантка и бывшая прокурор Крыма, выдала полное эмоций заявление, которое идет вразрез с основной русской пропагандой.
Смотрите видео - Гундяев поклоняется Путину, а не Богу:
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