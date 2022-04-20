"Буква Z - символ горя для Украины": Поклонская разразилась эмоциональным заявлением

Наталья Поклонская / УНИАН

Скандальный политик, бывшая коллаборантка и бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская — считает, что буква Z (символ российких оккупационных войск в Украине) является символом "трагедии и горя". Об этом она заявила в эфире YouTube-канала "Живой гвоздь".

"Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет", ‒ говорит Поклонская.

Далее, она, отвечая на вопрос ведущей о том, что важнее — "государство или личность" и что ценнее — "победа над украинским нацизмом, который якобы существует, или ценность человеческой жизни", Поклонская заявила, что для нее "важнее личность, человек, просто человек".

"Если сравнивать закон, сострадание и милосердие, я выбираю милосердие. Сегодня его не хватает очень сильно. […] И надо понимать, что люди везде. И для всего человечества ценность — это сохранение мира, безопасности, порядка, добра, любви", ‒ подытожила она.

Практически молниеносно в подконтрольном Кремлю "парламенте" аннексированного Крыма предложили лишить быстро Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на Украине.

Конкретно это сделал "депутат от фракции ЛДПР" Сергей Дремов.

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Напомним, ранее Государственное бюро расследований задержало руководителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариупольском городском совете Владимира Клименко. Согласно данным следствия, он призывал к свержению власти в Украине и работал на Россию.

Личность Клименко примечательна тем, что в разное время он был связан с Януковичем, Королевской и Медведчуком. При этом Клименко якобы является бывший мужем так называемой "экс-генпрокурора" оккупированного Крыма Натали Поклонской.

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