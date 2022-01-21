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Эскалация на Донбассе, "убийство" Поклонской, "слив" Аксенова: Жданов назвал поводы для нападения РФ

21 января 2022, 11:54
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Где бы российские войска ни пересекли границу Украины, это будет обозначать начало официальной войны. Путин не настолько бесстрашен, считает Олег Жданов.

Путин, Поклонская
Путин готовится к провокациям / Коллаж Reuters, УНИАН

Если президент России Владимир Путин решится на вторжение в Украину, то скорее всего он предпримет вооруженную провокацию - активизирует боевые действия на востоке Украины. Такое мнение в интервью Главреду озвучил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Не думаю, что Путин настолько бесстрашен или бесшабашен, чтобы пойти в наступление на каком-либо другом направлении. Ведь где бы российские войска ни пересекли границу, это будет обозначать начало официальной войны", - сказал Жданов.

Что касается Донбасса, то "ихтамнет", потому любые действия там могут быть поданы как "восстание шахтеров".

"В этом случае мы будем молча делать вид, что верим, а мировое сообщество будет "возмущено" и "глубоко обеспокоено" действиями России. Так что Донбасс – это единственное "открытое окно" для Путина", - сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, сейчас может готовиться провокация на море, потому что Путин собрал все большие десантные корабли с Северного и Балтийского флота, и теперь этот конвой идет в направлении Средиземного моря.

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"Скорее, всего он зайдет в Черное море и будет либо в Новороссийске, или в Севастополе. Скорее всего, будут проведены учения по морской десантной операции, потому что просто так гонять корабли – это слишком дорогое удовольствие. Это тоже послужит элементом запугивания Запада и Украины", - добавил Жданов.

По словам военного эксперта, якобы есть еще один вариант повода для начала действий против Украины: "Ходит информация о том, что Поклонскую хотели убить и сказать, что это дело рук Украины, и тогда Россия ответила бы. Особенно если бы ее убили на территории Кабо-Верде, куда ее планировали отправить послом, или в Крыму. Также подумывали "слить" Аксенова".

"Все это – акты одного большого спектакля, где цель Запада – заставить Путина сделать шаг в одну из сторон, а Путина – переиграть Запад, заставив пойти на уступки. Эти два мотива движут сторонами", - резюмировал эксперт.

Возможное вторжение РФ в Украину

8 января 2022 года американское издание The New York Times обнародовало новую карту скопления российских войск возле Украины. По предварительным данным, там находятся около 100 тысяч российских военных. В издании отметили, что российские войска окружают Украину с трех сторон.

Свежая карта составлена на основе информации, полученной от украинских и западных чиновников, а также с спутниковых снимков.

При этом опрошенные NYT аналитики не смогли однозначно сказать, намерена ли Россия напасть на Украину. В то же время они отметили, что Москва находится на пути к тому, чтобы получить все, что надо для масштабного вторжения.

11 января The New York Times написало, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне. Как отмечает издание, представители администрации США отмечают, что окно для вторжения Путина в Украину ограничено, поскольку весенняя оттепель может создать непроходимые условия для российской тяжелой военной техники.

Читайте также"США решили додавить Путина": эксперт объяснил, будет ли вторжение России и назвал сроки

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Позже президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину. Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

CNN писало со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев шокирован таким заявлением. Мол, Байден дал Путину "зеленый свет" для вторжения в Украину.

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

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