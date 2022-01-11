УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин отложил вторжение в Украину до весны - The New York Times

11 января 2022, 14:34

Россия перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты.

Белый дом
Белый дом / Reuters

В администрации президента США считают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

Как пишет авторитетное издание The New York Times, причина этому - слишком мягкая зима.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - пишут в The New York Times.

Представители администрации США отмечают, что окно для вторжения Путина в Украину ограничено, поскольку весенняя оттепель может создать непроходимые условия для российской тяжелой военной техники.

"Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и крайний срок Путина для ввода войск сдвинулся ближе к весне, утверждают чиновники. Сильные зимние морозы, которые обычно приходят в Украину в январе, во многих районах страны не наблюдались", - пишет издание.

Реклама

Путин вынужден отложить наступление на Украину

По словам высокопоставленных представителей администрации, пока земля остается вязкой, Путин может быть вынужден отложить наземное наступление самое раннее до февраля.

Кроме того, сообщается, что администрация президента США Джо Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения погоды в Украине в ближайшие недели.

Читайте такжеРФ перебрасывает военные вертолеты к границам Украины, – СМИ

РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

Читайте также:

viber
новости США Владимир Путин вторжение России военное вторжение российские войска
Сейчас вы просматриваете новость «Путин отложил вторжение в Украину до весны - The New York Times». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – завистьЛунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – зависть Эндокринолог рассказала, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахараЭндокринолог рассказала, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара В моду на 2022 год пришла стрижка неповторимой красоты перевернутый боб, которая подходит всемВ моду на 2022 год пришла стрижка неповторимой красоты перевернутый боб, которая подходит всем Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, ЛьвовГороскоп по картам Таро на январь 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, Львов Врач рассказала, как правильно есть огурцыВрач рассказала, как правильно есть огурцы
14:49

Мелкое хулиганство по-большому: в Мариуполе мужчина нагадил на каток

14:48

Наталия Орейро в металлическом корсете испугала фанатов болезненной худобой

14:34

Путин отложил вторжение в Украину до весны - The New York TimesВидео

14:31

"Ждем новую волну": в Минздраве оценили обстановку в Украине из-за штамма Омикрон

14:30

Назван самый полезный сок - он незаменим зимой и летом

Реклама
14:27

РФ перебрасывает военные вертолеты к границам Украины, – The New York TimesВидео

14:17

В Одесской области шестиклассник "заминировал" магазин: матери светит штраф

14:10

Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные переменыВидео

14:01

К "деду Лукьяну" Порошенко не отправитсямнение

13:54

"Нападете - получите между ног": бывший польский министр жестко обругал агрессию России

13:14

Цены в 2 раза больше импортных: украинцам придется переплачивать за отечественные овощиВидео

13:08

Почему экотеррористы атакуют прибыльный бизнес: объяснение юриста

13:00

Гороскоп на завтра, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьВидео

12:44

В Киеве избили и ограбили известного телеведущего, который вел дебаты Порошенко и ЗеленскогоВидео

12:39

Тоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого брака

12:37

Гривна на пороге колебаний: аналитики назвали причинуВидео

12:31

"Я хочу жить": американцу впервые в медицине пересадили сердце свиньиВидео

12:14

Ученые открыли гормон, который может совершить прорыв в лечении диабета

11:40

Все пойдет наперекосяк: астролог назвала самые опасные дни ретроградного Меркурия 2022Видео

11:28

Спас водителя и пассажиров маршрутки: подросток из Мелитополя стал национальным героемВидео

Реклама
10:59

Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии

10:57

"Рваная рана, кровь хлюпала": подробности смерти полицейского от клыков кабана под ЖитомиромВидео

10:26

Пьяного таможенника, который убил 21-летнюю девушку и сбежал с места ДТП, закрыли в СИЗО

10:24

Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду

10:03

Двух доз COVID-вакцины "недостаточно" для защиты от Омикрона: в Pfizer разрабатывают новый препарат

09:43

"Путин серьезно болен, его дни сочтены": мольфарка выдала мрачный прогноз насчет президента РФВидео

09:28

Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в КазахстанеВидео

09:23

Когда щедруют в 2022 в Украине: щедривки для детей и взрослыхВидео

09:21

Заражения коронавирусом можно избежать: ученые изобрели простой способВидео

09:00

Украина на международной арене в 2022 году: чего ждать от друзей и врагов

09:00

Стабильность гривны или доллар по 50: что будет с курсом в 2022 году

08:56

США "по-тихому" выделили Украине 200 млн долларов военной помощи — CNN

08:44

Комаровский развенчал популярные мифы о суточной норме водыВидео

08:39

Умер президент Европейского парламента

08:27

Почему нет западных санкций против Казахстана?мнение

08:20

Закрыла все карты и осталась должна: ПриватБанк обвинили в вымогательстве

07:58

Врач объяснил, что может остановить пандемию коронавируса

07:47

Гороскоп на сегодня, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрышВидео

07:45

В моду на 2022 год пришла стрижка неповторимой красоты перевернутый боб, которая подходит всемФото

07:24

Мужчина был заживо похоронен под тоннами навоза: под Каменец-Подольским произошло смертельное ДТПВидео

Реклама
06:46

Будет очень холодно: синоптик назвала самый морозный день неделиВидео

06:19

"Подбрюшье" России: оккупанты уже не покинут Казахстанмнение

06:10

Без строгих запретов и с интересной альтернативой: как отучить ребенка от "залипания" в телефоне

05:54

Как приготовить суперудобрение для всех цветов дома: понадобятся лишь три препарата из аптечкиВидео

05:40

Что должно быть на столе на Старый Новый год: 7 главных блюд на Щедрый вечерВидео

05:24

Помидоры по 240 гривен за кило: украинцев шокировали космическим подорожаниемВидео

05:08

День спасибо 2022: душевные поздравления и милые картинки в день благодарности

04:42

Таблетки не нужны: Комаровский рассказал, что делать при повышенном давлении

02:31

Какие "полезные" продукты на самом деле опасно есть - ответ диетолога

01:38

Украинцев освободят от уплаты "налога на огород": кому повезетВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять