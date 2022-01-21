Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым

Россия продолжает перебрасывать вооружение и технику к украинской границе / Conflict Intelligence Team

В украинском обществе растет напряжение из-за тревожных ожиданий того, что Россия вот-вот двинет свои войска на Украину. На фоне этих настроений президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать и не бежать за гречкой и спичками.

В России же продолжают уверять, что никакого вторжения не планируют, но для чего-то, как сообщает, Conflict Intelligence Team, продолжают перебрасывать к украинской границе вооружения, технику и личный состав.

В свою очередь, Запад продолжает призывать Кремль одуматься и грозит санкциями. Так, президент США Джозеф Байден анонсировал жесткие санкции против России, если она решится на вторжение в Украину, но отметил, что эти санкции будут зависеть от масштабов агрессии РФ. Так, по словам Байдена, "небольшое вторжение" вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение. В Белом доме объяснили, что Вашингтон сочтет вторжением любое пересечение российскими войсками украинской границы.

Главред обратился к военному эксперту, полковнику запаса Олегу Жданову, чтобы он объяснил, насколько обоснованы опасения Украины и западного мира, насколько вероятна военная операция России против Украины, и каких масштабов она может достичь.

– Насколько обоснованы опасения по поводу вероятной масштабной военной операции России уже в ближайшие недели? Чем угроза, исходящая от России 8 лет назад и на протяжении всего этого времени, отличается от нынешней?

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– Ситуация отличается тем, что никогда раньше не было такой информационной истерии, как сейчас. Идет большая игра между США и Россией, а Украина в ней – лишь инструмент, но, к несчастью, может стать и частичным исполнителем. Штаты пытаются загнать Путина в тупик, поэтому они раздули тему о вторжении и продолжают поднимать градус, вынуждая Россию к конкретным шагам – либо нападать, либо отступать.

В обоих случаях Путин будет в проигрыше, поскольку Россия к нападению на Украину не готова – нет необходимой группировки войск, способной выполнять боевые задачи.

Вот американцы и решили додавить Путина, чтобы он сделал шаг вперед или назад. После чего с Кремлем начнут разговаривать совсем по-другому. Ведь, таким образом, США фактически выбьют Путина из мировой политики и поставят Россию в ряд развивающихся стран, но уж никак не супердержав.

Читайте такжеЕсли начнется войнаПутин, в свою очередь, предпринимает ответный ход – влезает в сделку Ирана и США. Он уже встречался с президентом Ирана и пообещал просто "золотые горы": погасить 10-миллиардный долг, забрать все ядерные отходы Ирана и т.д. А все это делается для того, чтобы потом продать свое влияние на Иран Байдену и добиться успешной сделки по интересующим Россию вопросам.

Каждый продолжает играть в свою игру, и так будет до марта. Еще, как минимум, месяц будет сохраняться истерика и крики "нападет, нападет, нападет".

– Что для Украины будет значить шаг России вперед? Какого "наступления" ждать?

– Это будет значить, что Путин предпримет вооруженную провокацию, скорее всего, активизирует боевые действия на востоке Украины. Не думаю, что Путин настолько бесстрашен или бесшабашен, чтобы пойти в наступление на каком-либо другом направлении. Ведь где бы российские войска ни пересекли границу, это будет обозначать начало официальной войны. Вся граница Украины – и морская, и сухопутная – это официальная граница. Кроме Донбасса – на Донбассе "ихтамнет", потому любые действия там могут быть поданы как "восстание шахтеров". В этом случае мы будем молча делать вид, что верим, а мировое сообщество будет "возмущено" и "глубоко обеспокоено" действиями России. Так что Донбасс – это единственное "открытое окно" для Путина.

Путин стоит перед дилеммой, что предпринять, совершать ли провокацию где-то на границе. Он прекрасно понимает, что это будет вооруженным вторжением, которое будет расценено во всем мире как акт агрессии, вызовет осуждение и санкции.

Кроме того, сейчас может готовиться провокация на море, потому что Путин собрал все большие десантные корабли (с Северного флота три корабля и с Балтийского флота три корабля), и теперь этот конвой идет в направлении Средиземного моря. Скорее, всего он зайдет в Черное море и будет либо в Новороссийске, или в Севастополе. Скорее всего, будут проведены учения по морской десантной операции, потому что просто так гонять корабли – это слишком дорогое удовольствие. Это тоже послужит элементом запугивания Запада и Украины.

Все это – акты одного большого спектакля, где цель Запада – заставить Путина сделать шаг в одну из сторон, а Путина – переиграть Запад, заставив пойти на уступки. Эти два мотива движут сторонами.

Олег Жданов / Главред

– От чего будет зависеть решение Москвы о начале военной операции против Украины или отступлении?

– Для Путина нет препятствий. Для него главное – быть уверенным в том, что он не проиграет. Потому что потерпеть поражение, если он затеет военную кампанию против Украины, станет для него мгновенной политической смертью, причем от рук собственного окружения.

А вообще, Путин может отдать приказ в любой момент.

Впрочем, сегодня внезапного вторжения быть не может, потому что непосредственно на украинской границе войск нет. Ближайший гарнизон – Ельня, а это 200 км до украинской границы, которые гусеничная колонна будет преодолевать сутки. Она дойдет до границы, потом танки нужно будет заправить, бойцов накормить, дать им отдохнуть после суточного перехода. Так момент внезапности будет утрачен.

– Байден отметил, что Путин "накопил 100 тысяч солдат вдоль границы Украины"…

– Правильно, речь и идет о российских военнослужащих в гарнизонах. Washington Post лучше всех ответил на этот вопрос о количестве и базировании российских военных, когда недавно опубликовал карту. Вот только в публикации "забыли" указать, что это все – пункты постоянной дислокации, то есть места, где эти войска стоят всю жизнь. Добавилась лишь недавно построенная военная база в Малиновке, под Белгородом, а остальные там стояли веками, еще при Советском Союзе.

Читайте такжеРоссия пока блефуетБайден играет в тот же спектакль, что и Путин. Они оба будут друг друга давить. Путин сейчас проведет учения с Беларусью, возможно, задействует и ядерную триаду, то есть поднимет бомбардировщики, осуществит пуски ракет, всплывут подводные лодки где-нибудь на Северном полюсе и запустят ракеты в Тихий океан. То есть со стороны России мы будем наблюдать ответный акт устрашения НАТО.

В свою очередь, НАТО с США во главе, поднимая градус истерии "Путин нападет", будет вынуждать Путина к практическому шагу – либо нападать (но он сегодня вообще не готовится к этому, потому что это будет капкан для РФ), либо отвести войска. Это – классический цугцванг для Путина, когда каждый следующий шаг заведомо неверный.

Впрочем, поговаривают, что Россия рассматривает еще один вариант – повод для начала действий против Украины: ходит информация о том, что Поклонскую хотели убить и сказать, что это дело рук Украины, и тогда Россия ответила бы. Особенно если бы ее убили на территории Кабо-Верде, куда ее планировали отправить послом, или в Крыму. Также подумывали "слить" Аксенова.

– По некоторой информации, вторжение ожидается 8 февраля с возможной попыткой захвата юга Донецкой области и Запорожской области. Насколько это вероятно?

– Вряд ли это случится. Для того, чтобы взять юг Донецкой области и Запорожье, нужно наносить удары от Донецка, то есть с оккупированных территорий. Там у нас – эшелонированная оборона, а прорывать такую оборону очень тяжело, и это повлечет за собой большие потери.

К тому же, блицкриг России точно не светит, ее военные уж точно не будут победным маршем ехать на броне.

– Может ли Россия нанести ракетные удары?

– Применение ракет и авиации для России по Украине губительно. Во-первых, бомбить инфраструктуру украинских городов нет смысла, потому что Россия собирается ее завоевать. Зачем ей, например, разбомбить Энергодар и получить огромную территорию, зараженную радиацией, а радиоактивная волна пойдет в Крым – зачем ей это нужно?

Во-вторых, Россия понимает, что у нас на носу "большая приватизация", и уже есть потенциальные хозяева этой инфраструктуры, в частности, атомную энергетику хотят отдать американцам. Подумайте, как отреагируют США, если на их глазах Россия попытается разрушить эти объекты?

Если же ракета или бомба попадет в жилые кварталы города, тут же появится фотография украинской мамы с убитым ребенком на руках. Это будет значить, что Россия убивает мирных граждан Украины, что вызовет шквал возмущения во всем мире.

Так что применение ракет и авиации маловероятно.

Боевые действия могут носить только ограниченный характер, авиацию и ракеты применять вряд ли получится. Психологически это отвернет даже россиян от идеи освобождения Украины от "фашистов" и "натовцев".

Поэтому, получается, что Россия сможет применить только сухопутные войска, максимум – артиллерию и ракеты тактического звена вроде "Точки-У", которые летят всего на 100 км. А сухопутными войсками Путину будет очень тяжело пройти Украину: он может тут увязнуть в длительных и затяжных боях, чего не выдержит ни российская экономика, ни государственная машина РФ.

И тогда уже окружение российского президента может пойти на радикальные меры, то есть на государственный переворот, и отстранение Путина от власти. Ведь для этих людей важнее урегулирование вопросов личного характера, то есть денег и недвижимости на территории западных стран. Этим Запад и давит на окружение Путина, и брожение в этих рядах идет серьезное – там с каждым днем все меньше тех, кто готов продолжать это противостояние, потому что понимают: их счета, недвижимость и семьи находятся в Великобритании, США, Швейцарии и т.д. и могут попасть под санкции.

Читайте также"Новая" война с Россией: почему у украинцев такая короткая памятьКак бы там ни было, войну никто не начинает рекламной кампанией – всегда используется фактор внезапности. Сейчас же, после длительной шумихи по поводу готовящегося нападения России, рассчитывать на этот фактор напрасно. Бесконечно тянуть эту песню нельзя, и что-то должно произойти. Уже сейчас все измотаны истерией, и в феврале может быть последний рывок максимального нагнетания обстановки, чтобы сдвинуть дело с "мертвой точки" или в одну, или в другую сторону. К чему это приведет, спрогнозировать трудно, но вряд ли к глобальной войне. Подчеркиваю, единственное место, где Путин может применить войска – это Донбасс.