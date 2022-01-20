Байден намекнул на допустимость "небольшого вторжения" РФ, в Киеве шокированы - CNN

Джо Байден сделал неоднозначное заявление относительно вторжения РФ / Reuters

Президент США Джо Байден анонсировал жесткие санкции против России, если она решится на вторжение в Украину. При этом глава Белого дома отметил, что ответственность, к которой будет привлечена РФ, будет зависеть от масштабов её агрессии.

Как пишет CNN, данное заявление американского лидера шокировало официальный Киев.

"Я не уверен, что он (Путин, - ред.) точно знает, что собирается делать. Я думаю, он будет идти вперед. Он должен что-то сделать. Он пытается найти свое место в мире между Китаем и Западом", – сказал Байден.

При этом президент США предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

"Одно дело, если это незначительное вторжение, и нам придется спорить за то, что делать, а чего не делать", - сказал Байден.

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"От того, что он (Путин, - ред.) сделает, зависит, в какой степени мы достигнем полного единства на фронте НАТО. В Альянсе существуют разногласия относительно того, что страны готовы делать в зависимости от того, что произойдет", - добавил президент США.

В статье CNN отмечается, что украинские власти шокированы таким заявлением. Один из официальных источников, общавшийся с журналистами, сказал, что такое заявление Байдена дает Путину "зеленый свет" для вторжения.

"Киев ошеломлен", — сказал собеседник.

Как в Белом доме объяснили слова Байдена

В Белом доме отреагировали на неоднозначные слова Байдена. Первое официальное объяснение сразу после пресс-конференции обнародовала в Twitter пресс-секретарь Совета национальной безопасности администрации Байдена Эмили Хорн.

"Президент США объяснил это. Он имел в виду разницу между военными, а также невоенными/полувоенными/кибернетическими действиями россиян. Такие действия встретят обратный ответ в координации с союзниками и партнерами", – написала официальная представительница Совета нацбезопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон будет считать "новым вторжением" России в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы.

"Президент Байден четко говорил российскому президенту: если какие-либо военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников", - говорится в заявлении Псаки.

Она отметила, что у Москвы есть "большой опыт стратегии агрессии, помимо военных действий". Псаки привела примеры - это "кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований".

Пресс-секретарь Белого дома добавила: Байден подтвердил, что на подобные действия "будет дан решительный, зеркальный и единый ответ".

Читайте такжеСША готовят новые санкции против РФ, в списке - дочери Путина и КабаеваКак сообщал Главред, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Также Блинкен на брифинге в Киеве заявил, что Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

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