Лидер ОПЗЖ в Мариуполе и бывший муж Поклонской: ГБР задержала работавшего на Россию предателя

В Украине задержали бывшего мужа "экс-генпрокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской / Пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований задержало руководителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариупольском городском совете Владимира Клименко. Согласно данным следствия, он призывал к свержению власти в Украине и работал на Россию. Личность Клименко примечательна тем, что в разное время он был связан с Януковичем, Королевской и Медведчуком. При этом Клименко якобы является бывший мужем так называемой "экс-генпрокурора" оккупированного Крыма Натали Поклонской.

Как сообщает пресс-служба ГБР, он задержан по подозрению в сотрудничестве с государством-агрессором. Как утверждает следствие, деятельность подозреваемого связана с реализацией информационной кампанией по дискредитации Украины и поддержке России.

Читайте также8 лет передавал информацию ФСБ РФ: помощника нардепа ОПЗЖ поймали на шпионажеПримечательно, что в разное время он работал на Януковича, Королевскую и Медведчука. Выступал за "восстановление экономических связей с Россией".

"Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю Мариупольской фракции ОПЗЖ. Он стал рупором Кремля на востоке – выступал за восстановление экономических связей с Россией", - отмечается в сообщении.

По данным Украинской правды, Клименко – бывший муж "экс-генпрокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской, которая также была "депутатом" Госдумы РФ.

Как указывают правоохранители, накануне начала полномасштабной войны России против Украины коллаборант на своей странице в социальной сети Facebook обнародовал сообщение с призывом к свержению украинской власти. Такое заявление расценивается как уголовное преступление по части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины – Государственная измена.

"Сотрудники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности", - подчеркнули в ГБР.

Задержание Виктора Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля сделал заявление о том, что Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в рамках которой был задержан лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук – народный депутат, кум главы РФ Владимира Путина.

Руководитель СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука. В спецслужбе подчеркнули, что агентов Кремля ждет привлечение к ответственности.

Советник главы руководителя Офиса президента Алексея Арестович заявил, что Медведчук был задержан СБУ в ходе специальной операции. Задержание, по его словам, произошло не в Киеве.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что Медведчука теперь нужно прятать в тюрьме, чтобы он выжил. По мнению Подоляка, политика могут ликвидировать в России, поскольку он регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и по итогу стал одним из инициаторов военных действий.

Позже руководитель СБУ Иван Баканов рассказал о том, что Медведчука задержали в момент его попытки выезда за пределы Украины. По данным Баканова, спецслужба РФ организовала данную операцию вместе с украинскими криминалитетом. Медведчука хотели вывезти через непризнанный молдавский анклав Приднестровье.

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