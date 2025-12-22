Сильное похолодание со снегом накроет Украину: мощный мороз будет даже днем

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 23 декабря

Когда температура воздуха опустится до -12 градусов

В каких областях будет мокрый снег

Погода в Украине 23 декабря будет сухой, но туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 23 декабря в Украине будет прохладно. На Закарпатье и в Крыму будет теплее. В этот день на территории западных, северных и центральных областей будет небольшой снег.

24-25 декабря будет похолодание - 2-9 градусов мороза. Ночью температура воздуха опустится до 9-12 градусов мороза.

"Но и здесь атмосфера нас захочет поддержать - с морозом может прийти солнышко, возможны прояснения. В Киеве завтра около нуля, небольшой снег. На Сочельник и Рождество в столице - прояснения и морозное похолодание", - говорится в сообщении.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: ventusky

Погода 23 декабря

В Украине 23 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег, кроме юго-востока. Только в Одесской области будет дождь. Ветер будет северный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью на северо-востоке 2-7° мороза, днем на Закарпатье и крайнем юге страны 0-5° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 23 декабря в Украине будет прохладной. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до 1-6 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -1...+1 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: meteoprog

Погода 23 декабря в Киеве

В Киеве 23 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. Ветер в этот день будет северный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: meteoprog

Как писал Главред, в понедельник, 22 декабря, погода будет без существенных осадков. Температура воздуха днем составит около нуля, на юге - +3...+8 градусов.

Кроме того, 22 декабря Украину накроет новая магнитная буря. Ее мощность возрастет до 4-х баллов.

Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

