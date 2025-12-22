Видели только счастливчики: какие редкие явления фиксируют только зимой

В зимний период иногда случаются уникальные события, поражающие своей красотой.

Редкие природные явления, которые можно увидеть только зимой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что такое ледяные цветы

Как выглядит зимняя гроза

Почему возникает смерч зимой

В природе постоянно происходят разнообразные изменения и процессы. Некоторые из них достаточно обыденные - дождь, ветер, или снегопад, которые при жизни люди наблюдают неоднократно.

Но бывают и такие природные явления, которые могут увидеть собственными глазами единицы людей раз за всю жизнь. Главред узнал, что о редких зимних явлениях в TikTok Колайдер рассказала украинский блогер Влада.

Ледяные цветы

Одно из редких явлений - это ледяные цветы. Они образуются, когда тонкие кристаллы льда вырастают на молодой льду. Но проявляются эти цветы только при сильном морозе, ниже -15 -20 градусов.

"Даже от легкого ветра нежные лепестки сразу ломаются, поэтому увидеть их можно нечасто", - отметила Влада.

Зимняя гроза

Многие в своей жизни видели грозу, которая сопровождается молниями и громом. Но зимняя гроза - более редкое явление. Она начинается во время снегопада.

"Такое случается только в горах, или возле больших озер. Нужно, чтобы у земли было теплее и влажнее, а выше - холоднее. Когда теплый воздух резко поднимается, появляются электрические разряды, которые и дают необычную зимнюю молнию", - пояснила блогерша.

Бриллиантовая пыль

Зимой крошечные кристаллы льда могут зависать в воздухе. Это явление и называют бриллиантовой пылью. Она появляется во время сильного мороза, ниже -20 градусов, в полной тишине.

"Кристаллы отражают свет солнца или луны, и создают гало, или столбы света. Иногда это выглядит так, будто в воздухе рассыпано блестящее стекло" ,- рассказала Влада.

Зимний смерч

Небольшие вихри из снега зимой могут возникать в солнечные, но морозные дни, когда у земли воздух немного теплее, чем сверху. Когда появляется легкий ветер, снег закручивается в белую спираль. Такие смерчи можно увидеть на полях, или замерзших озерах.

Об источнике: Колайдер Колайдер - научпоп канал Общественного, на котором блогеры и специалисты рассказывают интересные научные и исторические факты. В TikTok на страницу Колайдер подписаны более 37 тысяч пользователей.

