Видели только счастливчики: какие редкие явления фиксируют только зимой

Вы узнаете:
- Что такое ледяные цветы
- Как выглядит зимняя гроза
- Почему возникает смерч зимой
В природе постоянно происходят разнообразные изменения и процессы. Некоторые из них достаточно обыденные - дождь, ветер, или снегопад, которые при жизни люди наблюдают неоднократно.
Но бывают и такие природные явления, которые могут увидеть собственными глазами единицы людей раз за всю жизнь. Главред узнал, что о редких зимних явлениях в TikTok Колайдер рассказала украинский блогер Влада.
Ледяные цветы
Одно из редких явлений - это ледяные цветы. Они образуются, когда тонкие кристаллы льда вырастают на молодой льду. Но проявляются эти цветы только при сильном морозе, ниже -15 -20 градусов.
"Даже от легкого ветра нежные лепестки сразу ломаются, поэтому увидеть их можно нечасто", - отметила Влада.
Зимняя гроза
Многие в своей жизни видели грозу, которая сопровождается молниями и громом. Но зимняя гроза - более редкое явление. Она начинается во время снегопада.
"Такое случается только в горах, или возле больших озер. Нужно, чтобы у земли было теплее и влажнее, а выше - холоднее. Когда теплый воздух резко поднимается, появляются электрические разряды, которые и дают необычную зимнюю молнию", - пояснила блогерша.
Бриллиантовая пыль
Зимой крошечные кристаллы льда могут зависать в воздухе. Это явление и называют бриллиантовой пылью. Она появляется во время сильного мороза, ниже -20 градусов, в полной тишине.
"Кристаллы отражают свет солнца или луны, и создают гало, или столбы света. Иногда это выглядит так, будто в воздухе рассыпано блестящее стекло" ,- рассказала Влада.
Зимний смерч
Небольшие вихри из снега зимой могут возникать в солнечные, но морозные дни, когда у земли воздух немного теплее, чем сверху. Когда появляется легкий ветер, снег закручивается в белую спираль. Такие смерчи можно увидеть на полях, или замерзших озерах.
Смотрите видео о редких зимних явлениях:
@collider.ua А вы замечали такое? ❄️ @Советы от Влады ✨ #зима#зимние явления#интересные факты#погода#рекомендации♬ оригинальный звук - Колайдер
Об источнике: Колайдер
Колайдер - научпоп канал Общественного, на котором блогеры и специалисты рассказывают интересные научные и исторические факты. В TikTok на страницу Колайдер подписаны более 37 тысяч пользователей.
