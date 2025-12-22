Почему появляются заусенцы и как от них избавиться: советы профессионала

Соблюдение нескольких простых правил сделает невозможным появление заусенцев.

У многих людей внезапно на пальцах рук появляются заусенцы и со временем их становится все больше и больше. При этом избавиться от заусенцев - это задача со звездочкой.

Главред узнал, почему они возникают и как предотвратить их появление. Об этом, как пишет Real Simple, рассказала мастер маникюра Линь Нго.

Причины появления заусенцев

Заусенцы имеют разные причины появления, но одной из самых распространенных является сухая кожа. Сухая кожа чаще раздражается, что в конечном итоге приводит к трещинам кожи или кутикулы и отслаиванию ее от ногтевой пластины.

"Еще одной распространенной причиной заусенцев является повреждение пальцев и ногтей. Если вы руками выполняете тяжелую работу, ваша кожа более подвержена травмам и повреждениям, что может вызвать заусенцы", - добавила Линь.

Как избавиться от заусенцев

Прежде всего, чтобы заусенцев не становилось больше, а те что есть исчезали, надо перестать их кусать и ковырять. Также стоит ограничить контакты с агрессивными химическими веществами, или же обязательно одевать перчатки.

И ключевое - руки надо мыть мягким мылом, после чего ногти необходимо смазывать маслом для кутикулы, или бальзамом.

