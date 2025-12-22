Каким будет 2026 год для Украины: интересный прогноз искусственного интеллекта

Украинцы надеются, что следующий год станет переломным для страны. Искусственный интеллект оценил шансы на такое развитие событий.

Прогноз искусственного интеллекта относительно будущего Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Какие шансы на окончание войны в Украине по прогнозу Deepseek

Что для украинцев прогнозирует ChatGPT в следующем году

Для украинцев заканчивается четвертый подряд сложный год. С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России жители страны сталкиваются с все новыми вызовами и живут мечтами о мире, победе и возвращении близких домой.

Будет ли 2026 год для Украины победным и что ждет ее граждан в новом году Главред поинтересовался у искусственного интеллекта.

Прогноз Deepseek

Оптимистичный прогноз на 2026 год

По наилучшему сценарию Украину ждет военная победа, или стабильное преимущество. Если Украина получит крупную партию вооружения от Запада, то в 2026 году сможет усилить собственный ВПК, вытеснить российские войска в пределах границ 1991 года, или, как минимум, деблокирует критические линии.

На фоне этих успехов Украина может заручиться непоколебимой поддержкой США и ЕС и начать официальные переговоры о вступлении Украины в НАТО, или, по меньшей мере, получит гарантии безопасности, эквивалентные 5-й статье.

В Украине может также начаться масштабное восстановление, а экономика начнет расти благодаря восстановлению логистики, возвращению части беженцев и активным инвестициям.

Пессимистический прогноз на 2026 год

По худшему сценарию Украина может пережить в следующем году военный кризис и кризис безопасности, а экономика при этом будет функционировать в режиме выживания. Из-за этого может возникнуть реальная угроза коллапса фронта на одном из направлений.

В то же время поддержка Запада может оказаться политически уязвимой, превращаясь в предмет острых дебатов. А вопрос членства Украины в ЕС и НАТО могут заморозить на неопределенный срок.

Из-за такого возможного ухудшения ситуации Украину будут призывать к "компромиссному миру" на условиях, фактически означающих капитуляцию Украины.

Реалистичный прогноз на 2026 год

Скорее всего, реальность для украинцев будет где-то посередине предыдущих двух прогнозов, или будет колебаться между этими полюсами.

Война на истощение продолжится. Значительных территориальных изменений может не происходить, или они будут медленными и локальными.

Внешняя помощь будет, но не в достаточных объемах или темпах для быстрой победы. Ее будут сопровождать политические дебаты и задержки.

Украина продолжит свою интеграцию с ЕС, но членство будет оставаться долгосрочной перспективой.

"Таким образом, 2026 год, скорее всего, будет годом выдержки, адаптации к длительной войне и упорной борьбы как на поле боя, так и на дипломатическом и экономическом фронтах. Конечный результат будет зависеть от миллионов решений, принятых в Киеве, Москве, Вашингтоне, Брюсселе и других столицах", - написал искусственный интеллект.

Что такое DeepSeek DeepSeek - китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство крупных языковых моделей. Компания базируется в Ханчжоу, основана и поддерживается китайским хедж-фондом High-Flyer. DeepSeek выпустила свои модели с открытым исходным кодом. Версию DeepSeek-V3 считают сопоставимой с другими языковыми моделями в 2024 году, такими как Qwen и ChatGPT. Выход модели DeepSeek-R1 в январе 2025 года вызвал резкое снижение курсов акций мировых технологических компаний и дискуссии о переоценке инвестиций в ИИ. DeepSeek разрабатывает ИИ-модели с 2023 года, однако известность компания получила только в минувшие выходные, когда ее чатбот DeepSeek R1 возглавил чарты самых скачиваемых приложений во многих странах мира. Компания заявила, что потратила на его разработку всего $5,6 млн, что удивило инвесторов и заставило их усомниться в оправданности многомиллиардных инвестиций в аналогичные разработки от ведущих ИТ-компаний мира.

Прогноз ChatGPT

Оптимистичный прогноз на 2026 год

По наилучшему сценарию активные боевые действия будут сведены к минимуму или заморожены, на фронте останется четкая линия разграничения, без массированных наступлений РФ.

Украина может получить реальные гарантии безопасности, в то время как Россия истощится как и экономически, так и политически. Это помешает ей продолжать масштабную войну.

Тем временем переговоры с ЕС, по прогнозу искусственного интеллекта, в 2026 году будут в активной фазе, Украина станет ключевым союзником Запада в Восточной Европе. Экономика страны начнет стабильно расти.

ChatGPT также считает, что по этому сценарию в Украине станет меньше отключений света, украинцы из Европы будут возвращаться на родину и будет рождаться больше детей.

Пессимистический прогноз на 2026 год

Худший сценарий предполагает, что война будет затягиваться, Россия будет наращивать интенсивность ударов, а западная помощь сократится или станет нерегулярной.

В экономическом плане Украину будет ждать дефицит бюджета, инфляция и массовое закрытие малого бизнеса.

Реалистичный прогноз на 2026 год

Относительно наиболее вероятного сценария развития событий в Украине искусственный интеллект выделил следующие пункты:

Война еще не закончится, но и не будет "на пике"

Украина будет держаться за счет партнеров и собственной адаптации

Жизнь будет медленно налаживаться

2026 будет годом ожидания , переформатирования и тяжелых, но уже более прагматичных решений

Об источнике: ChatGPT ChatGPT - чат-бот и виртуальный помощник с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и представленный широкой общественности 30 ноября 2022 года. Построенный на основе большой языковой модели и оптимизированный для ведения диалогов на естественных языках, он способен генерировать ответы в различных предметных областях, разного формата, размера, стиля и уровня детализации, учитывая при этом контекст разговора, пишет Википедия.

