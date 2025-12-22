Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Купила сумочку и сорвала куш: в Англии женщина продала уникальный товар

Анна Косик
22 декабря 2025, 14:14
28
На первый взгляд простая сумочка из благотворительного магазина оказалась настоящим "сокровищем".
сумка Fendi, магазин сумок
Неожиданная находка принесла женщине огромные деньги / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Где женщина приобрела редкую сумку
  • Как Кэт удалось быстро продать сумку задорого

В Англии женщина нашла в благотворительном магазине сумочку за 3,5 фунтов стерлингов. Впоследствии 37-летней жительнице Болтона удалось продать ее аж за 400 фунтов стерлингов на Vinted.

Главред узнал, что Кэт Ламберт накануне удачной покупки часами просматривала видео о том, как проверить подлинность аксессуаров и на что обращать внимание в благотворительных магазинах. Об этом пишет The Mirror.

видео дня

Какую сумочку выгодно приобрела женщина

В магазине Кэт нашла редкую винтажную сумку Fendi. Она ее почистила и выставила на продажу. В объявлении женщина упомянула много ключевых слов, что позволило ей продать сумку буквально за 10 минут после публикации.

Она также рассказала, что ранее уже наталкивалась на винтажные сумки Mulberry, шарф Hermes и различные антикварные коллекционные предметы в благотворительных магазинах.

Напомним, Главред писал, что в немецком городе Дрезден произошло событие, которое врачи называют медицинской редкостью мирового масштаба. 29-летняя Синтия родила тройню, при этом все трое детей оказались однояйцевыми - такой случай, по оценкам специалистов, случается с вероятностью один на 200 миллионов.

Ранее стало известно, что одна девушка впервые за 15 лет решила посмотреть свое свидетельство и обнаружила в нем абсурдную ошибку, которая мгновенно сделала ее героиней TikTok.

Другие новости:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Англия сумка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украину доставили разобранную на части ТЭС из Литвы: операция длилась почти год

В Украину доставили разобранную на части ТЭС из Литвы: операция длилась почти год

15:14Энергетика
Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапс

Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапс

15:09Украина
Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

12:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Последние новости

15:14

В Украину доставили разобранную ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

15:09

Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапсФото

15:09

В каких цветах встречать 2026 год: "успешные" оттенки для одежды, аксессуаров и декора

14:40

Кошка зашла в вольер к медведям: очевидцы были поражены тем, чем это закончилось

14:34

"Все уже знали": Фединчик рассказал, как ему изменяла Денисенко в браке

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:14

Купила сумочку и сорвала куш: в Англии женщина продала уникальный товар

14:10

Актер-воин Фединчик раскрыл, как демобилизировался из ВСУ: "Установили титановую конструкцию"

14:01

"Классический монтаж": Тарас Цымбалюк удивил признанием о родителях

13:53

Где на самом деле родился Кузьма Скрябин: интересные локации в родном городе музыканта

Реклама
13:32

Выборы президента во время военного положения: в Раде формируют рабочую группу

13:30

Екатерина Остапчук сделала заявление про вторую беременность — детали

13:28

Почему у человека две ноздри, а не одно большое отверстие: ученые дали объяснение

13:09

РФ модернизировала дрон-камикадзе "Молния": в ГУР раскрыли новую тактику оккупантовФото

13:01

Сплетни и скандалы: самые громкие разводы украинских знаменитостей в 2025 году

12:45

Сладости, которые не навредят фигуре: что можно есть даже на диете

12:44

Как прошли съемки предновогоднего благотворительного выпуска "Танцы со звездами" на 1+1 УкраинаВидео

12:36

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

12:18

Новый год под подозрением: топ-5 лучших рождественских детективов

12:15

Большинство водителей совершают ошибку: какие вещи опасно оставлять в машине зимой

12:12

Забрали в карету скорой: шоумен-воин Салем показал последствия ранения на фронтеВидео

Реклама
12:11

Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: эксперты дали однозначный ответВидео

12:07

Что нельзя хранить на туалетном столике в ванной: главные ошибки

11:43

Больше, чем территория: какую реальную ценность Донбасс имеет для России

11:30

Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены

11:01

Звезда "Оно 2" совершил самоубийство - жена сделала заявление

10:59

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:48

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:34

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

10:31

"Разрыв остается огромным": в Politico раскрыли детали мирных переговоров в США

10:02

"Чтобы не сглазили": холостяк Терен публично показал новую избранницу

09:40

Грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки "Шахеда": детали аварии возле Коростеня

09:39

Как ускорить работу старого ноутбука: "воскресить" можно даже 10-летнее устройствоВидео

09:18

Наталье Могилевской отказал известный продюсер - причина

09:15

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

09:06

Как месяц вашего рождения влияет на брак: что говорят астрологи

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 декабря (обновляется)

09:03

Президента России, который сможет встать на колени в Буче, мы не дождемсямнение

09:01

Минус 100 млн долларов: ГУР уничтожило российские истребители Су-30 и Су-27Видео

08:46

Дроны атаковали порт Тамань на Кубани: повреждены два суда и трубопровод

08:39

Воевал в Чечне, Сирии и Украине: в Москве подорвали авто с топ-военным армии РФ

Реклама
08:28

Деньги - не Украине: Вэнс распространил месседж относительно нового курса Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:34

На Житомирщине локомотив сошел с рельсов: есть раненые, ряд поездов меняет движение

06:54

США продвигают мирный план: Уиткофф раскрыл детали переговоров с Киевом и Москвой

06:44

Вопрос, который стоит в глазах всего путинского окружениямнение

05:41

Вызывают боль и стресс у животных: какие опасные ошибки совершают владельцы кошек

04:45

Дочь принца Уильяма готовят к передаче титула — детали

04:20

Волхвы знали места: где в Украине массово находят древние сокровища и как их искатьВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке уличного художника за 31 секунду

03:16

Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали однозначный ответ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять