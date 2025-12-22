Купила сумочку и сорвала куш: в Англии женщина продала уникальный товар

Вы узнаете:
- Где женщина приобрела редкую сумку
- Как Кэт удалось быстро продать сумку задорого
В Англии женщина нашла в благотворительном магазине сумочку за 3,5 фунтов стерлингов. Впоследствии 37-летней жительнице Болтона удалось продать ее аж за 400 фунтов стерлингов на Vinted.
Главред узнал, что Кэт Ламберт накануне удачной покупки часами просматривала видео о том, как проверить подлинность аксессуаров и на что обращать внимание в благотворительных магазинах. Об этом пишет The Mirror.
Какую сумочку выгодно приобрела женщина
В магазине Кэт нашла редкую винтажную сумку Fendi. Она ее почистила и выставила на продажу. В объявлении женщина упомянула много ключевых слов, что позволило ей продать сумку буквально за 10 минут после публикации.
Она также рассказала, что ранее уже наталкивалась на винтажные сумки Mulberry, шарф Hermes и различные антикварные коллекционные предметы в благотворительных магазинах.
Напомним, Главред писал, что в немецком городе Дрезден произошло событие, которое врачи называют медицинской редкостью мирового масштаба. 29-летняя Синтия родила тройню, при этом все трое детей оказались однояйцевыми - такой случай, по оценкам специалистов, случается с вероятностью один на 200 миллионов.
Ранее стало известно, что одна девушка впервые за 15 лет решила посмотреть свое свидетельство и обнаружила в нем абсурдную ошибку, которая мгновенно сделала ее героиней TikTok.
Другие новости:
- Райский уголок в неожиданном месте: какой поселок Украины называют Мальдивами
- Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали однозначный ответ
- Сладости, которые не навредят фигуре: что можно есть даже на диете
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред