Купила сумочку и сорвала куш: в Англии женщина продала уникальный товар

В Англии женщина нашла в благотворительном магазине сумочку за 3,5 фунтов стерлингов. Впоследствии 37-летней жительнице Болтона удалось продать ее аж за 400 фунтов стерлингов на Vinted.

Главред узнал, что Кэт Ламберт накануне удачной покупки часами просматривала видео о том, как проверить подлинность аксессуаров и на что обращать внимание в благотворительных магазинах. Об этом пишет The Mirror.

Какую сумочку выгодно приобрела женщина

В магазине Кэт нашла редкую винтажную сумку Fendi. Она ее почистила и выставила на продажу. В объявлении женщина упомянула много ключевых слов, что позволило ей продать сумку буквально за 10 минут после публикации.

Она также рассказала, что ранее уже наталкивалась на винтажные сумки Mulberry, шарф Hermes и различные антикварные коллекционные предметы в благотворительных магазинах.

