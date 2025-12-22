Сладости, которые не навредят фигуре: что можно есть даже на диете

Диетологи отмечают, что даже во время похудения нужно потреблять небольшое количество сладостей.

Сладости, которые можно есть во время похудения / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

Умеренное потребление сладостей даже во время диеты необходимо для работы мозга и снижения стресса

Самые полезные варианты - горький шоколад, мармелад, зефир, фрукты, мед и сухофрукты

В стремлении похудеть мы часто отказываем себе в десертах, считая их главным врагом фигуры. Но диетологи отмечают, что полный запрет сладкого может быть ошибкой, ведь именно сахар является важным источником энергии для мозга.

Всемирная организация здравоохранения советует сокращать количество свободных сахаров в рационе до менее чем десяти процентов от суточной энергетической нормы, а еще лучше - до пяти. Это примерно шесть чайных ложек в день. Но даже во время диеты небольшая порция сладкого способна поддержать работоспособность и снизить уровень стресса, пишет ТСН.

Как правильно выбирать десерты

Главное - обращать внимание на состав продуктов. Стоит избегать избытка подсластителей, консервантов и жиров, отдавать предпочтение натуральным ингредиентам. Небольшая порция в 100-200 Ккал в день не повредит процессу похудения, но поможет сохранить баланс и хорошее настроение.

Полезные варианты сладостей

Горький шоколад с высоким содержанием какао стимулирует работу мозга и поставляет организму магний и антиоксиданты. Мармелад, изготовленный из фруктового пюре, богат витаминами и пектинами, очищающими организм. Зефир, особенно на основе агар-агара, является обезжиренным продуктом и может стать легким вариантом десерта, хотя людям с нарушением углеводного обмена его следует избегать.

Фрукты, мед и сухофрукты

Самый естественный способ удовлетворить потребность в сладком - свежие фрукты и ягоды. Они обеспечивают организм природными сахарами, витаминами и клетчаткой. Бананы или виноград лучше есть утром, а чернику или смородину можно позволить себе даже вечером.

Полезным дополнением является натуральный мед, который содержит десятки биологически активных веществ и положительно влияет на пищеварение, хотя людям с аллергией стоит заменить его сухофруктами. Изюм, курага или финики - это концентрированный источник энергии и микроэлементов, который в небольших количествах не повредит процессу похудения.

Вывод

Сладкое не стоит вычеркивать из жизни даже во время диеты. В небольших дозах оно помогает сохранить баланс, поддержать мозг и избежать психологического истощения. Секрет в том, чтобы выбирать качественные продукты и помнить о мере.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

