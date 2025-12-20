Смешная ошибка с весом в свидетельстве о рождении взорвала Сеть

Вы узнаете:
- Что не так было с документом
- Как девушка нашла ошибку
Обычно свидетельство о рождении годами хранится в ящике и почти не привлекает внимания. Но для 24-летней Руби Джейд обычная проверка документа обернулась интернет-сенсацией.
Девушка впервые за 15 лет решила посмотреть свое свидетельство и обнаружила в нем абсурдную ошибку, которая мгновенно сделала ее героиней TikTok, пишет издание Mirror.
В своем видео Руби показала свидетельство о рождении своего брата — там вес был указан вполне корректно: 3,65 кг. После этого она предложила подписчикам угадать, какой вес указан в ее документе.
Ответ ошеломил всех: в графе стояла цифра 2200 кг, то есть 2,2 тонны. Такой "показатель" полностью противоречит реальности — для сравнения, мировой рекорд самого крупного новорожденного, зафиксированный в 1879 году, составляет всего 9,98 кг.
"Это был первый раз, когда я заметила эту ошибку. Я даже удивлена, что моя мама не увидела ее раньше — она у меня настоящая Дева, обычно именно она первой подмечает такие вещи", — рассказала Руби.
Сначала девушка была в шоке от увиденного, но затем решила отнестись к ситуации с юмором и поделиться находкой в соцсетях. Ее ролик стремительно стал вирусным и набрал более 370 тысяч просмотров. В комментариях пользователи начали активно делиться своими историями ошибок в официальных документах.
Один из подписчиков рассказал, что его отца всю жизнь звали Найлом, пока при замене паспорта в 50 лет неожиданно не выяснилось, что его настоящее имя — Нил. Другой пользователь отметил, что в его документе год рождения был указан… 1086-й.
Сама Руби объясняет популярность ролика просто: тема ошибок в важных документах оказалась близка и понятна огромному количеству людей. История напомнила пользователям, что даже в самых серьезных бумагах иногда скрываются по-настоящему курьезные неточности.
"Я считаю, что это привлекло внимание, потому что многие быстро комментировали подобные истории, опечатки и ошибки в собственных свидетельствах… Во многих комментариях рассказывалось о случаях, которые, я думаю, были гораздо смешнее или трагичнее, чем мой", — добавила она.
Вам может быть интересно:
- Женщина выбрала странное имя дочери: друзья уверены, что оно испортит жизнь ребенку
- Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с детьми на пляже за 53 секунды
- Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми на остановке за 29 секунд
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред