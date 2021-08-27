Диджитализация рулит: украинские школьники будут получать е-свидетельства о начальном образовании

Школьники получат электронный документ / pixabay.com

Министерство образования и науки Украины издало приказ о введении свидетельства о получении начального образования, причем в электронном виде. Однако школьники все-таки смогут получить документ и в бумажной форме.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Отныне документы об образовании будут выглядеть на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует закон о полном общем среднем образовании", - сказано в сообщении.

Специально для свидетельств о начальном образовании в Украине была введена новая процедура.

Отмечается, что процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться исключительно в электронной форме.

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"Так, оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании", - добавили в Минобразования.

Свидетельства будут в форме пластиковой карты. Приложений к ним не будет.

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Напомним, в канун нового учебного года украинское правительство решило поддержать многодетные семьи и выделить им помощь в размере 2000 гривен на ребенка. В целом на помощь многодетным семьям в Украине планируют выделить около 300 миллионов гривен. То есть, подарок к новому учебному году получат 150000 детей.