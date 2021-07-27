В Украине правительство подготовило подарок для школьников из многодетных семей

Дети перед школой получат по 2 тыс. грн / pixabay.com

В канун нового учебного года украинское правительство решило поддержать многодетные семьи и выделить им помощь в размере 2000 гривен на ребенка.

Как пишет УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"По инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким готовить детей к 1 сентября сложнее всего, поэтому, чтобы облегчить им подготовку к учебному году, правительство готов выделить по 2 000 на ребенка", - указано в сообщении.

В целом на помощь многодетным семьям в Украине планируют выделить около 300 миллионов гривен. То есть, подарок к новому учебному году получат 150000 детей.

"Постановление сейчас проходит последние согласования, но она должна появиться очень быстро, чтобы деньги уже были в следующем месяце и до сентября их успели потратить на подготовку детей", - подытожили в ОП.

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Напомним, ранее в Минобразования заговорили о вероятности дистанционной формы обучения в школах Украины с 1 сентября.

В Министерстве образования и науки рассчитывают, что к 1 сентября большинство педагогов сделают прививки от COVID-19.

При этом в Украине будут расширять Всеукраинскую школу онлайн, а также планируется использовать смешанный формат обучения.