Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

Рассказываем, как быстро вернуть матрасу чистоту и свежесть без использования дорогих химических средств.

Матрас ежедневно контактирует с нашим телом, поэтому быстро накапливает пыль, остатки кожи, волосы и влагу. Со временем это приводит к появлению неприятного запаха и создает среду для бактерий и пылевых клещей.

Главред расскажет, как поддерживать матрас в чистоте и свежести.

Существует простой способ, который позволяет поддерживать чистоту без лишних усилий. Хозяйки давно пользуются проверенным средством - пищевой содой. Об этом пишет Interia Kobieta.

Зачем посыпать матрас содой

Сода имеет свойство поглощать влагу и нейтрализовать запахи, особенно запах пота, который чаще всего появляется после длительного пользования матрасом. Она также помогает бороться с пылевыми клещами и другими микроорганизмами, которые могут поселиться в его слоях.

Как почистить матрас в домашних условиях

Использовать соду можно двумя способами - сухим и влажным. В первом случае достаточно снять постельное белье, равномерно посыпать матрас содой с помощью ситечка и оставить на несколько часов. После этого нужно тщательно пропылесосить поверхность. Такой метод освежает матрас и избавляет его от запахов. Если же на матрасе остались пятна, рекомендуем приготовить густую пасту из соды и небольшого количества воды. Нанесите ее на загрязненное место, оставьте на полчаса, а затем протрите влажной тряпкой.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

Об источнике: Interia Kobieta Interia Kobieta - один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и разумные развлечения женщинам всех возрастов.

