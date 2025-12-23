Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Лайфхаки

Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

Инна Ковенько
23 декабря 2025, 02:10
6
Рассказываем, как быстро вернуть матрасу чистоту и свежесть без использования дорогих химических средств.
Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как почистить матрас в домашних условиях
  • Зачем посыпать матрас содой

Матрас ежедневно контактирует с нашим телом, поэтому быстро накапливает пыль, остатки кожи, волосы и влагу. Со временем это приводит к появлению неприятного запаха и создает среду для бактерий и пылевых клещей.

Главред расскажет, как поддерживать матрас в чистоте и свежести.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Золотое правило крепкого сна: почему нужно переворачивать матрас дважды в месяц

Существует простой способ, который позволяет поддерживать чистоту без лишних усилий. Хозяйки давно пользуются проверенным средством - пищевой содой. Об этом пишет Interia Kobieta.

Зачем посыпать матрас содой

Сода имеет свойство поглощать влагу и нейтрализовать запахи, особенно запах пота, который чаще всего появляется после длительного пользования матрасом. Она также помогает бороться с пылевыми клещами и другими микроорганизмами, которые могут поселиться в его слоях.

Как почистить матрас в домашних условиях

Использовать соду можно двумя способами - сухим и влажным. В первом случае достаточно снять постельное белье, равномерно посыпать матрас содой с помощью ситечка и оставить на несколько часов. После этого нужно тщательно пропылесосить поверхность. Такой метод освежает матрас и избавляет его от запахов. Если же на матрасе остались пятна, рекомендуем приготовить густую пасту из соды и небольшого количества воды. Нанесите ее на загрязненное место, оставьте на полчаса, а затем протрите влажной тряпкой.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Interia Kobieta

Interia Kobieta - один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и разумные развлечения женщинам всех возрастов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сода лайфхак уборка
В Украину доставили разобранную ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

