Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

- Как почистить матрас в домашних условиях
- Зачем посыпать матрас содой
Матрас ежедневно контактирует с нашим телом, поэтому быстро накапливает пыль, остатки кожи, волосы и влагу. Со временем это приводит к появлению неприятного запаха и создает среду для бактерий и пылевых клещей.
Главред расскажет, как поддерживать матрас в чистоте и свежести.
Существует простой способ, который позволяет поддерживать чистоту без лишних усилий. Хозяйки давно пользуются проверенным средством - пищевой содой. Об этом пишет Interia Kobieta.
Зачем посыпать матрас содой
Сода имеет свойство поглощать влагу и нейтрализовать запахи, особенно запах пота, который чаще всего появляется после длительного пользования матрасом. Она также помогает бороться с пылевыми клещами и другими микроорганизмами, которые могут поселиться в его слоях.
Как почистить матрас в домашних условиях
Использовать соду можно двумя способами - сухим и влажным. В первом случае достаточно снять постельное белье, равномерно посыпать матрас содой с помощью ситечка и оставить на несколько часов. После этого нужно тщательно пропылесосить поверхность. Такой метод освежает матрас и избавляет его от запахов. Если же на матрасе остались пятна, рекомендуем приготовить густую пасту из соды и небольшого количества воды. Нанесите ее на загрязненное место, оставьте на полчаса, а затем протрите влажной тряпкой.
